Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Plaj Yolu Caddesi'nde yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmalarının ardından bozulan cadde, uygulanan özel aşınma asfaltı ve yeni yol çizgileriyle hem sürücüler hem de yayalar için daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri; 1,2 kilometre uzunluğundaki Karamürsel Plaj Yolu Caddesi'nde öncelikle asfaltın altındaki beton zeminde meydana gelen hasarları onardı. Sağlamlaştırılan altyapının ardından caddeye bin 700 ton özel aşınma asfaltı serildi. Yol yüzeyine uygulanan özel asfalt tabakası, araçların oluşturduğu titreşimi en aza indirerek yol tutuşunu ve sürüş konforunu artırdı. Aynı zamanda uzun ömürlü yapısıyla yolun dayanıklılığını güçlendirerek bakım ihtiyacını da azalttı.

TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİLERİ ÇEKİLDİ

Alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede trafik güvenliğini artırmak amacıyla sıcak uygulanarak yol yüzeyine güçlü şekilde tutunan, aşınmaya ve hava koşullarına karşı dayanıklı özel termoplastik yol çizgileri çekildi. Gece far ışığını daha iyi yansıtan bu çizgiler, şeritleri ve yaya geçitlerini sürücüler için daha belirgin hale getirirken, yağışlı havalarda ve düşük görüş şartlarında da yolun daha rahat takip edilmesini sağlıyor. Böylelikle hem araç trafiğinin düzenli akışı destekleniyor hem de yayaların güvenliği artırılıyor.

Karamürsel'i denizle buluşturan ve sahile paralel uzanan Plaj Yolu Caddesi, tamamlanan yenileme çalışmalarıyla birlikte daha estetik, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım aksına dönüştü. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı alt ve üstyapı yatırımı sayesinde bölge sakinleri ile sürücüler, uzun yıllar güvenle kullanabilecekleri modern bir ulaşım altyapısına kavuştu.