İzmir tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar hız kesmiyor. 765 milyon Euro bütçeli Buca Metrosu'nda tünellerin yaklaşık 22 kilometresi tamamlanırken, istasyonlarda da inşaatlar planlandığı şekilde ilerliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla yürüttüğü 765 milyon Euro bütçeli Buca Metrosu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Çamlıkule-Üçyol arasındaki 13,5 kilometrelik tünel kazıları tamamlandı.

Hattın Fuar İzmir'e ulaştırılması için de tünel açma makineleriyle kazıya başlayan Büyükşehir Belediyesi, projeyi 2028 yılında tamamlamayı hedefliyor. 17,8 kilometrelik hattın bitirilmesiyle Buca Metrosu Üçyol'da mevcut metro hattına, Şirinyer'de ise İZBAN'a entegre olacak. 14 istasyondan oluşan hat tamamlandığında sadece metro sistemini kullanarak Buca'dan Konak, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Bornova ve Gaziemir ilçelerine ulaşılabilecek.

FUAR İZMİR'E İLERLİYOR

Çamlıkule-Üçyol arasında tünel imalatlarını geçtiğimiz aylarda tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, istasyon çalışmalarını da sürdürüyor. 4 tünel açma makinesi (TBM) ile son sürat çalışan Büyükşehir, projeye eklenen yeni güzergahta da ilerleme kaydetti. 2 TBM Çamlıkule'den Fuar İzmir istikametine, 2 TBM de Fuar İzmir'den Çamlıkule yönüne tünel kazılarını sürdürüyor. Çamlıkule'den kazmaya başlayan TBM'lerin ilki, bin 300 metre tünel açtı. Bir diğer TBM ise 1 kilometrelik tüneli açtı. Fuar İzmir'den ilerleyen 2 TBM'den biri 750 metre, diğeri ise 1 kilometreye yakın tünel kazdı. Toplam uzunluğu 28,93 kilometreye ulaşacak tünellerin yaklaşık 22 kilometresi tamamlandı.

İSTASYONLARDA SON DURUMU:

Üçyol ve Zafertepe istasyonları: 1. aşama şantiye kapama, trafik düzenleme ve altyapı deplasman çalışmaları tamamlandı. Zafertepe istasyon bölgesinde ise diyafram duvar imalatına hazırlık için kılavuz duvar imalatları yapıldı.

1. aşama şantiye kapama, trafik düzenleme ve altyapı deplasman çalışmaları tamamlandı. Zafertepe istasyon bölgesinde ise diyafram duvar imalatına hazırlık için kılavuz duvar imalatları yapıldı. General Asım Gündüz İstasyonu: Kazı ve Kazı Destek imalatları tamamlandı, İstasyon temeli tamamlandı, İstasyon yapısı peron katında betonarme perde ve kolon imalatları devam ediyor.

Kazı ve Kazı Destek imalatları tamamlandı, İstasyon temeli tamamlandı, İstasyon yapısı peron katında betonarme perde ve kolon imalatları devam ediyor. Şirinyer İstasyonu: Kazı ve kazı destek imalatları tamamlandı. İstasyon temeli tamamlandı. İstasyonun peron katı betonarme imalatları devam ediyor.

Kazı ve kazı destek imalatları tamamlandı. İstasyon temeli tamamlandı. İstasyonun peron katı betonarme imalatları devam ediyor. Hasanağa Bahçesi İstasyonu: Aç-Kapa yapısı imalatları kapsamında kazı, kazı destekleme ve istasyon temeli imalatları tamamlandı. İstasyon perdeleri demir montajı hazırlıklarına başlandı.

Aç-Kapa yapısı imalatları kapsamında kazı, kazı destekleme ve istasyon temeli imalatları tamamlandı. İstasyon perdeleri demir montajı hazırlıklarına başlandı. Dokuz Eylül İstasyonu ve (M3) Makas Yapısı: İstasyon çalışmaları için TBM konveyör bantların sökümü ve temizlik yapılıyor. Makas bölgesinde de çalışmalar sürüyor.

İstasyon çalışmaları için TBM konveyör bantların sökümü ve temizlik yapılıyor. Makas bölgesinde de çalışmalar sürüyor. Buca Koop İstasyonu: Kazı ve kazı destek imalatları tamamlandı, istasyon yapısı betonarme imalatları devam ediyor. 3 kat olan istasyon yapısında son kat döşeme betonunun yüzde 25'i döküldü.

Kazı ve kazı destek imalatları tamamlandı, istasyon yapısı betonarme imalatları devam ediyor. 3 kat olan istasyon yapısında son kat döşeme betonunun yüzde 25'i döküldü. Çamlıkule İstasyonu Makas Yapısı: Makas yapısı kazı ve kazı destek imalatları tamamlandı. Temel betonu imalatı bitti. 2 TBM makinesinin makas yapısından başlayan tünel kazıları Fuar İzmir yönüne doğru devam ediyor.

Buca Anadolu Lisesi havalandırma şaftı yapısında kazı destek imalatları kapsamında fore kazık çalışmaları devam ediyor. Çamlıkule istasyonu ve Gaziemir Fuar İzmir istasyonu arasında kalan yeni güzergah üzerinde rezerv istasyon yerleri ile güzergah üzeri zemin sondaj çalışmaları yapılıyor. Fuar İzmir depo sahası, istasyon ve makas bölgesinde de çalışmalar son hızıyla sürüyor. Fuar İzmir - Buca Anadolu Lisesi havalandırma yapısı arası ve Aktepe mahallesi üzerinde sondaj çalışmaları ile bina altları ve su kuyuları enjeksiyon çalışmaları yapılıyor.