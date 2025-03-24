Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Teravih Buluşmaları” kapsamında İhsaniye Mahallesi Palalı Camii’nde vatandaşlarla buluştu. KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu’da Ramazan-ı Şerif’in manevi coşkusu “Teravih Buluşmaları” ile yaşanıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde gerçekleşen Teravih Buluşmaları ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Palalı Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı’nın da eşlik ettiği Teravih Buluşması’nda vatandaşların Ramazan Ayını tebrik eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Pekyatırmacı namaz için camiye gelen çocuklarla da yakından ilgilendi.

Başkan Pekyatırmacı, “Birlik ve beraberlik içerisinde Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı’na kavuşmayı temenni ediyorum”

Ramazan’ın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ,“Allah’ın biz müminlere bir ihsanı olan Ramazan gece ve gündüzü ile ayrı bir değer taşıyor. Dua ve istiğfarlar, iyilik ve güzellik ayı Ramazan’ın bereketini tüm şehir olarak yaşıyoruz. Bu ayda sabrın, kardeşliğin, paylaşmanın en güzel örneklerini yaşıyoruz. İnşallah bu ayın manevi iklimi ile Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramına kavuşmayı temenni ediyorum” dedi.