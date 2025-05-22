Konya'da Selçuklu Belediyesi yeni nesilde ve toplumda sıfır atık bilincinin artırılarak farkındalığa dönüşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, 64 okulun toplamda 222 bin kilogram atık topladığı "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" yarışmasında kazanan okullar belli oldu.KONYA (İGFA) -Sürdürdüğü çevreci projelerle başarılı işlere imza atan Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atık bilincinin yeni nesillerde oluşması amacıyla düzenlediği "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" yarışması sona erdi.

Selçuklu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada 64 okul 222 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. En Fazla Atık Toplayan Okul ile Öğrenci Başına En Fazla Atık Toplayan Okul olarak iki kategoriden oluşan yarışmada 71 okulda 5 bin 89 öğrenciye sıfır atık eğitimi de verildi.

222 BİN KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Sıfır atık ve çevre bilincinin toplumun geneline yayılarak farkındalık oluşmasının hedeflendiği yarışmaya 64 okul kayıt yaptırdı. Kağıt, karton, plastik, cam, metal gibi atık türlerinde en çok atık toplayan okulun birinci olduğu yarışma sonucuna göre;

En Fazla Atık Toplayan Okullarda; Anaokul kategorisinde, Selçuklu Belediyesi Sabır Anaokulu birinci, Şehit Hv.Pilot Teğmen Ayfer Gök Anaokulu ikinci, Selçuklu Anaokulu üçüncü oldu.

İlkokul kategorisinde; Osmangazi İlkokulu birinci, Abidin Saniye Erçal İlkokulu ikinci, Ahmet Perihan Demirok İlkokulu ise üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde; Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu birinci, Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu ikinci, Beyhekim İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Öğrenci Başına En Fazla Atık Toplayan Okullarda ise kategorilerine göre Melikşah Anaokulu, Sarayköy İlkokulu ve Ayşe-Kemal İnanç İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.