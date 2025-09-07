Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan “Fasıl Meclisi” konseri müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya’nın kültür ve sanat hayatına değer katan Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Sanat Akademisi Müzik topluluğu tarafından hazırlanan “Fasıl Meclisi” konseri ilk kez müzikseverlerle buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde klasik Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirilirken izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Yoğun ilgi gören konserde Sanat Akademisi Müzik Topluluğu’nun performansı tam not aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kültür ve sanata verdikleri önemin altını çizerek, “Sanat Akademimiz aracılığıyla hemşehrilerimizi sanatın farklı dallarıyla buluşturuyoruz. Klasik Türk müziği sevenleri böyle anlamlı bir programda bir araya getirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak şehrimizin kültürel hayatına değer katmaya devam edeceğiz. Bu güzel konseri hazırlayan Sanat Akademisi Müzik Topluluğumuza ve konsere olan ilgilerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.