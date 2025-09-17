Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu, “Ferdi Tayfur Şarkıları 2” Konseri ile sanatseverlere nostalji dolu, unutulmaz bir gece yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu’nun ikincisini düzenlediği “Ferdi Tayfur Şarkıları Konseri” binlerce Ferdi Tayfur hayranının katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Daha önce icra edilen ve yoğun istek üzerine yeniden sahnelenen; sözleri, müziği ve eşsiz yorumuyla Türk müziğine ölümsüz eserler bırakan usta sanatçının sevilen eserleri bir kez daha sanatseverlerle buluştu.

Gecede Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu, başarılı performansı ile dinleyicilerin büyük beğenisini aldı. Ferdi Tayfur’un dillere pelesenk olmuş eserleri alanı dolduran izleyiciler tarafından hep bir ağızdan söylenirken, konserde hem nostalji hem de duygu dolu anlar yaşandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da konser sonrası yaptığı paylaşımda; “Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğumuzun ikincisini düzenlediği “Ferdi Tayfur Şarkıları Konseri”ni binlerce hemşehrimizin katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnemizde gerçekleştirdik. Ferdi Tayfur’un sevilen eserlerini seslendirerek unutulmaz bir gece yaşatan değerli koromuzu gönülden kutluyorum. Bu vesileyle arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur’u rahmetle yâd ediyor, konserimize yoğun ilgilerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.