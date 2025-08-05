Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu “Müslüm Gürses Şarkıları” konseri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu bünyesinde eğitim alan Yetişkin Korosu, yeni bir konsere daha hazırlanıyor. Daha önce Ferdi Tayfur ve Zeki Müren Şarkıları Konseri ile büyük beğeni toplayan koro şimdi de arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses’in sevilen eserlerini seslendirecek. 31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek ve sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak konser öncesi provalar sürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Selçuklu Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek konsere hazırlanan koro ile bir araya geldi. Provaya katılan Başkan Pekyatırmacı, konser hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Başkan Pekyatırmacı: “Sanat Akademisi büyük bir görevi üstleniyor ve bunu başarıyla sürdürüyor”

Koroyu tebrik eden ve böyle bir ekibin içinde olmalarının çok önemli olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sanat Akademisi'ndeki çalışmalarımızı yaparken de aslında hedeflerimizden birisi daha önce yapmak isteyip yapamadığımız şeyleri burada hayata geçirmek, burada gerçekleştirmekti. Burada bulunan herkes belki çocukluk yıllarından itibaren, belki gençlik yıllarından itibaren veya profesyonel meslek hayatına başladığı günden itibaren aslında yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri burada hayata geçiriyor. O yüzden sizlerin burada olması bizim için çok kıymetli ve bu manada Sanat Akademisi çok büyük bir görevi üstleniyor ve bunu başarıyla sürdürüyor.

İşte bundan önceki konserlerimizde gördük. Zeki Müren, Barış Manço ve Ferdi Tayfur konserinde de hakikaten çıtamız çok yüksekti ama görüyorum ki Müslüm Gürses konserinde herhalde bir patlama yaşayacağız. Hem koro olarak hem solo olarak seslerimiz, tarzlarımız, tavırlarımız çok bambaşka bir yere doğru gidiyor. Tabii sizlerin bu ilgisi ve burada ortaya koyduğunuz performans bizi de geleceğe dair farklı işler yapmaya heveslendiriyor. Eminim ki Sanat Akademisi bundan sonraki süreçte çok daha farklı noktalara gidecek. Konyamızda sanat hayatına, müziğe ve tiyatroya dair yapılabilecek olan şeyleri çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacak ve hem gençlerimize ümit olacak hem de sizler gibi yetişkinlerimizin hayallerine bir ışık tutacak. Bu manada toplumsal anlamda da çok önemli bir görevi ifa ettiğimizi düşünüyorum. Burada elde edilen neticelerin hepsi bir emeğin, çabanın, gayretin ürünü. Burada bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak: İGF