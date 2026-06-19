Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhur İttifakının hem Malatya hem de Türkiye'nin geleceği için önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdir ve tensipleriyle yurt genelinde bir değişim olduğunu, Malatya'da da 5 yıldan fazla Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Turgay Şengönül'ün MHP Malatya İl Başkanlığı görevine atandığını ve bazı ilçelerde de değişim yaşandığını söyledi.

Malatya'da yepyeni teşkilat yapısıyla sahaya indiklerini kaydeden Milletvekili Fendoğlu, bu kapsamda bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını aktardı.

6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yapılan önemli çalışmalarla Malatya'nın yeniden ayağa kalktığına vurgu yapan Milletvekili Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in de yaptığı çalışmalarla Malatyalıların gönüllerinde taht kurduğunu söyledi.

Milletvekili Fendoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

'Yapmış olduğunuz çalışmalarla şehre yön veren, imar ve ihyası için çaba harcayan şahsınızı teşkilat olarak ziyaret ettik. Bu ziyaret, gelecek seçimlerde Cumhur İttifakımızın Malatya'da başarılı olması adına önemli. Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletimizin, milletimizin ve Malatya'mızın emrindeyiz. Hep birlikte çalışacağız.'

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise sadece Malatya'da değil Türkiye genelinde Cumhur İttifakının ülkenin geleceği ve bekası için önemli işler yaptığını belirtti.

'MEMLEKETİN BEKASI İÇİN ÇOK ADIMLAR ATILDI'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu strateji ve eforun takdire şayan olduğunu ifade eden Başkan Er, 'Esas mesele devlet ve memleket olduğunda neleri feda edebileceğini göstermiştir. Memleketin bekası için çok adımlar atıldı. Allah'ın izniyle sürecin iyi olacağına inanıyoruz. Artık kırılganlıklarımızı ve fay hatlarımızı konuşmayacağımız bir memleket tasavvur ediyoruz. Herkesin sahipleneceği, kendisini özgür hissedeceği, 'Benim memleketim' diyerek sahip çıkacağı bir anlayış. Cumhur İttifakımızın yüklendiği strateji de bu yönde. Artık herkes 'Burası benim memleketim' diyerek sahiplenecek. Kimse birbirini renk, dil ve kimliklerinden dolayı ötekileştirmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli büyüğümüzün bu anlamda ortaya koyduğu strateji ve yaptıkları çalışmalar takdire şayandır' diye konuştu.

Başkan Er, yerelde de Cumhur İttifakı olarak uyumlu ve güzel çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, 'Cumhur İttifakı her zaman arkamızda durdu, bundan dolayı müteşekkiriz. Mühim olan devletimizin ve şehrimizin bekasıdır. Malatya'mız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte iyi bir sinerji oluşturduklarını da dile getiren Başkan Sami Er, 'Malatya küllerinden ayağa kalktı. Geleceğin Malatya'sını inşa ettik' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er daha sonra MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindeki heyete, Büyükşehir Belediye binası içerisinde inşa edilen ve bölgenin en büyüğü olan Şehir Kütüphanesini gezdirerek, bilgi verdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, şehre kalıcı ve önemli bir eser kazandırmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Ziyarette MHP Malatya İl Başkan Yardımcıları Uğur Sevim, Hüseyin Alibey, Suat Ceyhan ve Mustafa Sefa Bulgurlu, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Şemseddin Tüdün, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mehmet Ataş ve Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin'de yer aldı.