Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde devam eden altyapı ve ulaşım çalışmalarını yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı ve ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ve ulaşım ağını güçlendirmek için harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temmuz ayında toplam 25 kilometreden fazla sıcak asfalt, 113 kilometreyi aşan sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yılın yedinci ayında Büyükşehir ekipleri, 11 bin metre bordür, 60 bin metrekare parke, 5,7 kilometre otokorkuluk imalatına imza attı. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Yolu Caddesi ve devamındaki 3'üncü Pınar Caddesi'ni kapsayan yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergahta altyapı ağını güçlendirmek ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

17 İLÇEDE SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR

İhtiyaçların tespiti ve gerekli yatırımların planlanması için 17 ilçede saha taramalarına devam eden Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde vatandaşların talebi doğrultusunda başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Teknik incelemede Başkan Vekili Biba'ya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtulmuş, Panayır Mahallesi Muhtarı Dursun Kara ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti. Bölgede görevli ekiplerle bir araya gelen Başkan Vekili Biba, faaliyetler hakkında bilgi alarak çalışmaların planlanan program dahilinde hızla tamamlanması talimatını verdi.

KONFORLU, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bölgenin nüfus yoğunluğuna ve ulaşım ihtiyacına dikkat çeken Başkan Vekili Biba, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına öncelik verdiklerini ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Biba, çalışmalar tamamlandığında Bursalıların daha konforlu, daha güvenli ve daha nitelikli bir ulaşım ağına kavuşacağını söyledi.

Bölgenin en yoğun ulaşım akslarından biri olan ve bölünmüş yol niteliğindeki Panayır Yolu ve 3'üncü Pınar caddeleri güzergahında BUSKİ ekipleri, 1.200 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 36 yağmur suyu ızgarası imalatını tamamladı. Altyapı güçlendirme çalışmasının ardından ekipler, cadde boyunca tretuvar yenileme çalışmasında sona yaklaştı.

ÇALIŞMALAR 3 ETAP OLARAK PLANLANDI

Altyapının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de üstyapı yenileme işlemine başladı. Toplam 2.300 metre uzunluğundaki çalışma alanının 1.200 metresini Panayır Yolu Caddesi, 1.100 metresini ise 3. Pınar Caddesi oluşturuyor. Üç etap halinde planlanan çalışmaların ilk etabı, 7 metre genişliğindeki Panayır Yolu Caddesi'nde sürdürülüyor. Çalışmaların ikinci ve üçüncü etabı, 3. Pınar Caddesi'ndeki 14 metre genişliğindeki yolda gerçekleştirilecek.

Proje genelinde toplam 15.000 ton dolgu, 8.500 ton sıcak asfalt ve 5.000 metrekare bordür-tretuvar çalışması yapılacak. Bölgede bugüne kadar 3.050 ton dolgu yapılırken, 1.800 ton sıcak asfalt serildi. Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü güzergahta, yolların yenilenmesiyle vatandaşlar daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşacak.