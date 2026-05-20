Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin Saraybosna ile olan gönül bağı ve birlikteliği devam edeceğini söyledi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu ve Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar karşılıklı ziyaretler ve işbirlikleri ile güçlenmeye devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi'nin destekleriyle geleneksel el sanatları alanında Saraybosna'da kadınlara eğitim veren Konya Laleleri Derneği her sene mayıs ayının başında yıl boyunca üretmiş olduğu eserlerin açılış sergisini düzenliyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyer kadınlar her dönemin sonunda olduğu gibi bu yıl da Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Saraybosna Konya Laleleri Dernek Başkanı Nevresa Ahatovic ve beraberindeki dernek üyelerini ağırladı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,' ARAMIZDA ÇOK KÖKLÜ BAĞLAR VAR'

Bosna Hersek'ten gelen heyeti Konya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Nevresa Hanım'a her yıl bizleri bu şekilde buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Bizim için Bosna Hersek ve özellikle Saraybosna Konya'dan sonra ikinci yaşayabileceğimiz şehir, ikinci vatanımız. Saraybosna'ya gitmediğimiz zaman özlüyoruz ve bir an önce gitmek istiyoruz. Sizler için de Konya'nın öyle olduğunu düşünüyorum. Aramızda çok köklü bağlar var. Yüzlerce yıl Saraybosna Osmanlı hakimiyeti altındaydı ve Saraybosna'da Bosna Hersek'in her köşesinde ecdadımızın izleri var. Müslüman Boşnakları da kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Aslında sizler orada Müslümanlar olarak bizleri de temsil ediyorsunuz. Sizlerin oradaki varlığı geçmişte orada bırakılan izlerin de tescili anlamına geliyor. O yüzden biz her zaman sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz' dedi.

Selçuklu ve Bosna Hersek arasında güçlü bir gönül bağı bulunduğunu ve güzel bir ilişki yürüttüklerini belirten Saraybosna Konya Laleleri Dernek Başkanı Nevresa Ahatovic, 'Bayağı zorlu yollarından geçtik ama karşımıza çıkan iyi insanlar zorlu yolculuğumuzu kolaylaştırdılar. 2013 yılından bu yana Selçuklu Belediyesi'nin destekleri ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu süreçten sonra daha mutlu olduk ve daha çok çalışmaya başladık. Yaptığımız işlerin hepsi güzel ama bundan sonra daha çok çalışmamız, yeni şeyler öğretmemiz gerekiyor. Selçuklu Belediyesi bizi her sene buralarda ağırlıyor. Gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı sayın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz' diye konuştu.