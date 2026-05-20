Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kitap ve Söyleşi Günleri'nde gençlere kültür, tarih ve değerlere sahip çıkarak okumaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da Akçaabat Kitap ve Söyleşi Günleri'ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gençlere çağrıda bulunarak, 'Kültürümüze, tarihimize, inancımıza ve değerlerimize sahip çıkarak okumaya devam etmeli, bu güzel topraklara ilelebet sahip çıkmalıyız' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen Akçaabat Kitap ve Söyleşi Günleri'ne katıldı. Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa ayrıca Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HEDEFLERİMİZE SİZLERLE BERABER ULAŞACAĞIZ

Bakan Uraloğlu, gençlerin enerjisinden ve heyecanından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, 'Biz dünyada en çok okunan kitap olan Kur'an-ı Kerim'in yolunda giden, onun ışığında yol alan bir ümmetiz, bir nesiliz. Ve ilk emri 'Oku' olan bir kitaba sahibiz çok şükür. ediyorum. Elbette bugün bildiğimiz birçok şeyi kitaplardan öğrendik. Bakın şimdi sizlerin önünde bir eğitim dönemi var. Sezon başında sıralarınızın üzerinde kitaplarınızı buldunuz değil mi? Şimdi önümüzdeki dönemde de yine kitaplarınız olacak inşallah. Elbette biz memleketimizin 81 iline hizmet ediyoruz. Ama bakın, sizin sıralarınıza kitapları koyduran, yolları yaptıran, eğitimden sağlığa, şehir hastanelerinden ulaşıma kadar bütün hizmetleri hayata geçiren kim? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Allah ondan razı olsun. Bizim istikbalimiz sizlersiniz değerli gençler. Gerçekten sizler, bizim ülkemizi bugün bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacaksınız Allah'ın izniyle. Ben buna inanıyorum, bunu sizlerde görüyorum. Onun için bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlerin önünü açmak için hep birlikte gayret ediyoruz. Allah'ın izniyle hedeflerimize sizlerle beraber ulaşacağız. Biz istikbali sizlerden bekliyoruz. Türk gençliği, dünyadaki yerini çok daha yukarıya taşıyacaktır' diye konuştu.

KÜLTÜREL FAALİYETLERE DESTEK OLUYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kitap okumanın ve kültürel etkinliklerin gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaparak, 'Kitap ve okuma meselesi, hayatımızın her döneminde önemli olmakla birlikte özellikle siz sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz için çok daha kıymetlidir. Çünkü bizler ilk emri 'Oku' olan bir dinin mensuplarıyız. Okumak; hayatı anlamak, idrak etmek ve doğru yaşamak açısından son derece önemlidir. Sevgili çocuklar; belediyeler olarak devletimizin sunduğu eğitim imkanlarının yanında sizlerin donanımını artıracak kültürel faaliyetlerle de destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü sizlerin rakibi sadece Trabzon'daki ya da Türkiye'deki çocuklar değil; Avrupa'daki, Amerika'daki çocuklardır. Bu nedenle daha çok çalışmalı, daha çok okumalı ve kendimizi daha iyi yetiştirmeliyiz. İşte bu yüzden kitap günlerini, kitap fuarlarını ve söyleşileri çok kıymetli buluyorum. Bu organizasyonda emeği bulunan Akçaabat Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim'e, Kaymakamlığımıza ve katkı sağlayan Akçaabat Gazeteciler Cemiyeti'mize teşekkür ediyorum. Organizasyonu gönülden kutluyorum' dedi.

BU TOPRAKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Başkan Genç konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl bu tür kültürel etkinlikleri yalnızca merkezde değil, Akçaabat'ımız gibi tüm ilçelerimizde yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Bugün aramızda bulunan Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu da sizler gibi bu şehirde okullarda yetişti, üniversite okudu, hedefler koydu ve çok çalıştı. Bugün Akçaabat'ın, Düzköy'ün bir evladı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sıfatıyla aramızda bulunuyor. Demek ki çalışınca, gayret edince Cenab-ı Allah insana şehrine ve ülkesine hizmet etmeyi nasip ediyor. İnşallah sizler de yarın Akçaabat'ın belediye başkanı, Trabzon'un milletvekili, bu ülkenin yöneticileri olacaksınız. Hedeflerinizi büyük tutacak, bu topraklara ve milletimize hizmet edeceksiniz. Bugün iletişim çağında, sosyal medyanın etkisinin çok arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Ancak kendi kültürümüze, tarihimize, inancımıza ve değerlerimize sahip çıkarak okumaya devam etmeli, bu güzel topraklara ilelebet sahip çıkmalıyız.'

OKUMAYA TEŞVİK EDİYORUZ

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, 'Bugün Kitap ve Söyleşi Günleri programımızın ikincisini düzenliyoruz. Gençlerimizi kitapla buluşturmayı ve onları daha fazla okumaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın hem kültüre hem de kitaba ulaşma imkanlarını artırabilmek amacıyla bu programı organize ettik. Bu söyleşi programlarının ayrıca çok önemli bir yönü daha bulunuyor. Program kapsamında birbirinden kıymetli misafirlerimiz gençlerimizle bir araya gelecek. Şehrimizin hafızasını ve kültürel birikimini geleceğe taşımak adına önemli paylaşımlar yapılacak. Çocuklarımız burada hem geçmişimizi daha iyi tanıyacak hem de geleceğe dair kendilerine yol çizecekler. Çünkü inanıyoruz ki gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır' diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol ekibi stantları gezdi. Akçaabat Kitap ve Söyleşi Günleri 22 Mayıs Cuma günü sona erecek.