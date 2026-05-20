KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Caddesi'nde Çevre Düzenleme ve Meydan Yenileme Çalışması hayata geçiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin kalbi konumundaki bölgede titizlikle sürdürülen çalışmaları inceleyerek son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Darulmülk Projesi kapsamında Konya'nın tarihi turistik alanlarında önemli düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Bu kapsamda Alaaddin Tepesi'nden başlayıp Mevlana Meydanı'na kadar bir düzenleme çalışmasına başladık. Buradaki temel amacımız insanların daha rahat yürüyebileceği, şehir estetiği ve mobilyalarının baştan sona gözden geçirildiği, tarihi binaların cepheleriyle birlikte tekrar elden geçirildiği ama en önemlisi tarihi aksta rahatça yürüyebileceğiniz bir doğrultu oluşturabilmek' ifadelerini kullandı.

TRAFİK DÜZENLEMESİ DE YAPILIYOR

Çalışmalar kapsamında Mevlana Caddesi'nde trafik düzenlemesi de yaptıklarını dile getiren Başkan Altay, 'Gidiş ve geliş trafik akışımız devam edecek ancak parklanmalara sınırlamalar getiriyoruz. İnşallah tamamlandığında özellikle Mevlana Türbesi'nden çıkan vatandaşlarımızın Alaaddin Tepesi'ne, Şems-i Tebrizi Hazretleri'ne, Kültürpark'a kadar kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekleri bir mekan oluşturuyoruz. Kullandığımız malzemeden işçiliğe kadar Konya'ya yakışır bir işi hayata geçirmek için çaba içerisindeyiz' diye konuştu.

Başkan Altay, bölge esnafına gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ederek, 'Tamamlandığında inşallah baştan sona aydınlatmasıyla önemli bir iş ortaya çıkmış olacak. Bu bölgenin bir özelliği de aslında mimari açıdan adeta bir müze gibi olması. Selçuklu dönemi, Karamanoğlu Mehmet Bey dönemi, son dönem Osmanlı, ilk dönem Cumhuriyet ve Cumhuriyet'e ait bütün eserlerin olduğu, adeta bir mimari açık hava müzesinde burayı dönüştürmüş oluyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Caddesi Çevre Düzenleme ve Meydan Yenileme Projesi kapsamında zemin yenileme çalışması başta olmak üzere; oturma grupları, aydınlatma sistemleri, sosyal donatı alanları, peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alan uygulamaları hayata geçiriliyor.