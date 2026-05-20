Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde hayata geçirilen 'Orman Benim' etkinliği, yoğun katılım ve güçlü farkındalık mesajlarıyla gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Küçükelmalı köyünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve orman teşkilatı personelleri, 'Yeşil Vatan' için örnek bir dayanışma sergiledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Etkinlik kapsamında ormanlık alanlarda çevre temizliği yapılarak yangınlara sebep olabilecek cam, plastik, kuru ot ve çeşitli atıklar toplandı.

Katılımcılar, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekerek doğaya sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, Elmalı Orman İşletme Şefliği, Bahçesultan Orman İşletme Şefliği ve Eldemir Orman İşletme Şefliği personellerinin katıldığı etkinlikte, Küçükelmalı Köyü Muhtarı Halil Ak da yer aldı. Hep birlikte gerçekleştirilen temizlik çalışması, çevre bilinci açısından takdir topladı.

Yetkililer, ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığını; su kaynaklarının korunması, temiz hava, doğal yaşam ve gelecek nesiller için hayati önem taşıdığını belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Etkinlikte verilen en güçlü mesaj ise 'Orman sadece devletin değil, herkesin ortak sorumluluğudur' oldu. Katılımcılar, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek özellikle yaz döneminde ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini ifade etti.

Pazaryeri'nde gerçekleştirilen 'Orman Benim' etkinliği, hem çevre temizliği çalışması hem de toplumsal farkındalık açısından örnek bir organizasyon olarak dikkat çekti.

'Yeşil Vatan'a sahip çıkmak için verilen bu anlamlı mücadele, vatandaşlardan da büyük destek gördü.