Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde yer alan kurban satış alanına büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanların girişleri başladı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ermenek Mahallesi'nde kurban satış ve kesim alanı kurulurken, Cumhuriyet, Konuksever, Bayındır, Sedir ve Yenigün mahallelerinde bulunan pazar yerlerinde de kurban kesim alanı olarak belirlendi.

Ermenek'te kurulan satış alanında zabıta ve veteriner ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için kurbanlıkların sağlık kontrolleri ve evrak incelemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediyesi veterineri Berat Cihan Güneş, Türkiye'nin farklı noktalarından kurbanlıkların satış alanına getirildiğini belirterek, 'Kesim alanlarına gelen kurbanlıkların rutin muayeneleri ve evrak kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca kesim alanlarının hem halk sağlığına hem de kurban kesim şartlarına uygunluğunu denetliyoruz' dedi.