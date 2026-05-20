19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde kutlandı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı, sabah saatlerinde Heykel Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bayram coşkusu sokaklara taştı.

Yenişehir Belediyesi Kadın Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde başlayan Gençlik Yürüyüşü, ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Ellerde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik eden yüzlerce genç ve vatandaş, Heykel Meydanı'ndan Yenişehir Kapalı Spor Salonu'na kadar tek yürek halinde yürüdü.

Kutlamaların ikinci adresi olan Yenişehir Kapalı Spor Salonu, saygı duruşu ve şiir dinletileriyle başlayan salon programında kelimenin tam anlamıyla bir görsel şölene ev sahipliği yaptı; genç sporcuların sergilediği karate performansları izleyicilerden büyük alkış toplarken, Balibey Ortaokulu folklor ekibinin yöresel halk oyunları gösterisi salondaki coşku selini artırdı. Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı özel spor koreografileri ve ardından gelen 'Erik Dalı' oyunu programa büyük bir renk katarken, sahne alan Mavi Düş grubu da seslendirdiği şarkılarla salondaki gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliklerin finalinde, ilçe genelinde düzenlenen spor şampiyonalarında ve turnuvalarda dereceye giren okullara ve öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Programın ardından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günü, Yenişehir'imizde büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Gençlerimizin enerjisi, heyecanı ve ülkesine olan bağlılığı bizlere umut veriyor. Bugün burada gerçekleştirilen yürüyüşler, gösteriler ve etkinlikler, 19 Mayıs ruhunun nesilden nesile yaşatıldığının en güzel göstergesidir. Başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve emeği geçen tüm kurumlarımız olmak üzere programlara katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı