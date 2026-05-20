Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 20 bin metrekarelik alan üzerinde planladığı 'Umuttepe Camii ve Otopark Projesi'nde' yoğun imalat süreci devam ediyor. Hizmete girdiğinde aynı anda 5 bin kişinin ibadet edeceği cami ile 447 araç kapasiteli otopark son şeklini almaya başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, son tabliyede döşeme kalıp ve demir işleri imalatlarına devam ediyor. Minare betonarme imalatının hız kazandığı projede, -1. bodrum kat ve avlu (zemin kat) duvar örme, -2 ve -3. bodrum katlarında kompakt kapılar ve demir-çelik kapıların montajı ile boya imalatları, dış cephe traverten kaplama, prekast harpuşta ve prekast kat silmesi montajı, yağmur suyu tesisat borulama ve trafo jeneratör pano imalat çalışmaları sürdürülüyor.

OTOPARKIN İLK KATI KULLANIMDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe Kampüsü'nde projelendirilen cami ve otopark kompleksinin ilk etabı bu yılın şubat ayında tamamlanmıştı. Toplam 477 araç kapasiteli otoparkın 188 araçlık ilk katı kullanıma sunulurken, ikinci katın yapım çalışmaları ise devam ediyor. 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip cami ve otopark projesinde betonarme imalatlar hız kesmeden sürüyor.

Toplam 20 bin metrekare alan üzerine inşa edilen cami ve otopark projesi; 3 bini kapalı, 2 bini ise açık olmak üzere toplam 5 bin kişilik kapasiteye sahip olacak. Proje kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı otopark ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık park alanı oluşturuluyor. Kompleks içerisinde engelli vatandaşlar için 15'i kapalı, 4'ü açık olmak üzere 19 özel park alanı da yer alıyor.

'KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi' yalnızca ibadet alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı olarak da tasarlandı. 4 bin 600 metrekarelik bodrum katta yemekhane ve WC'ler bulunurken, zemin katta ise şadırvan yer alıyor. Betonarme yapı olarak inşa edilen cami; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor.