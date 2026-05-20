Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı süren Çayırova Devlet Hastanesi'nin şantiye alanında inceleme gerçekleştirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Çayırova Devlet Hastanemizin İnşaatı hızla devam ediyor' dedi.

KOCAELİ (İGFA) -Çayırovalı ilçe sakinlerinin ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin en büyük hayali olan, Çayırova Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Temel imalatı ve deprem izolatör montaj çalışmaları biten hastanede, yeni imalatlar hızla devam ederken, taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı da hastanede yer alacak.

Sık sık Devlet Hastanesi şantiyesini ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada, 'İlçemizin en büyük hayallerinden biri olan hastanemizin inşaat çalışmalarının her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Hemşehrilerimizi modern, güvenli ve kaliteli sağlık hizmetiyle buluşturacak bu önemli eserin en kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz' dedi. İnceleme sırasında konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, 'Çayırova Devlet Hastanemizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Temelde önemli bir imalat gerçekleştirdik. Deprem izolatörlerimizi yerleştirdik. Temel imalatımızı tamamladık. Şu anda artık inşaatın esas vakit alan, zaman alan kısmını tamamlatmış olduk ve bundan sonra da hızlı bir şekilde kaba inşaatın devamı yükselecek. Şu anda kirişlerimizin imalatı gerçekleştiriliyor' diye konuştu.