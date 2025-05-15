Konya Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde pancar üretici ortaklarının 410 Milyon TL’lik nakdi ödemesini (Çapa avansı), 16 Mayıs Cuma 17.00'dan sonra hesaplara yatırmaya başlıyor. KONYA (İGFA) - Konya Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde pancar üretici ortaklarına 410 Milyon TL’lik nakdi ödeme yapıyor. 1. avans (Çapa avansı) 16 Mayıs Cuma 17.00'dan sonra çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Çapa avansı ile başlayan süreç, sulama ve söküm avansları ile devam edecek. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üreticilerin pancarın yetişme dönemindeki maliyetlerini karşılamada katkı vermek ve üretimde sürdürülebilirliği güçlendirme hedefinde olduklarını belirterek, “16 Mayıs Cuma günü itibarıyla, çapa avansı olarak bilinen ilk nakdi ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Üretici tabanlı bir kuruluş olarak, çiftçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Çiftçimizin üretim süreçlerini daha verimli ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Konya Şeker ailesi olarak, üreticilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapabilmesi için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yeni kampanya döneminin bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum" dedi.