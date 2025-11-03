Konya Şeker'in iştiraki olan Beta Ziraat A.Ş., dünyada yalnızca birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilen Pancarda Sapa Kalkma Testleri'yle Avrupa ve Türkiye'de üretilen şeker pancarı tohum numunelerini analiz ederek yerli üretimde kaliteyi, verimi ve sürdürebilirliği artırmayı hedefliyor.

KONYA (İGFA) -Dünyada yalnızca birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilen Pancarda Sapa Kalkma Testleri, Beta Ziraat tarafından 11 yıldır başarıyla yürütülüyor.

Şirket, 2025 yılından itibaren Çumra Sera'da yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sayesinde mevcut kapasitesini de arttırarak sadece kendi üretimlerini değil, iş ortaklarının Türkiye ve Avrupa'daki üretim sahalarından gelen tohum numunelerini de test ediyor.

AVRUPA VE TÜRKİYE'DEKİ TOHUM NUMUNELERİ TEST EDİLİYOR

Çumra Ar-Ge Serası'nda yürütülen bu testlerde, her bir numune ayrı parsellerde yetiştirilerek tohuma kalkan pancar oluşumunun önüne geçilmesi ve verim kaybının engellenmesi amaçlanıyor.

Bilimsel veriler ışığında belirlenen oranın üzerinde sapa kalkma gösteren tohumlar üretime dahil edilmiyor. Bu sayede hem çiftçinin verimi artırılıyor, hem de fabrikaların pancar işleme potansiyeli destekleniyor.

Beta Ziraat'in Çumra'daki Ar-Ge çalışmaları, Türkiye'de tarımsal üretimin verimliliğini artırma yolunda önemli bir adım olarak görülürken, şirket, yüksek kaliteli, dayanıklı ve yerli tohumları geliştirerek çiftçilerin hizmetine sunmayı, böylece tarımsal sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçladı.