Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri kapsamında çiftçilere tohumluk buğday dağıttı. Törende, tarımın önemine vurgu yapılarak çiftçilere destek mesajları verildi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarım hedefiyle yürütülen kırsal kalkınma projeleri kapsamında çiftçilere tohumluk buğday dağıtımı töreni gerçekleştirdi.

Mustafakemalpaşa'da düzenlenen törene Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde belediyelerine ait 4 hektarlık bir alanın gasp edildiğini öğrendiklerini belirterek, 'Bu araziyi bünyemize aldık ve bugün dağıtacağımız tohumları kendi toprağımıza ektik. Bu mahsülü, sizlerle paylaşmak bize mutluluk veriyor. Bu tohumların bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, Bursa'nın 8 bin 500 yıllık tarihine ve tarımın önemine dikkati çekti. Bozbey, tarımın stratejik bir üretim alanı olduğunu vurgulayarak, 'İklim değişikliğinin etkilerini fazlasıyla hissediyoruz. Küresel gıda krizi dünyayı etkiliyor ve üreticilerimizi zor durumda bırakıyor. Bu yüzden tarım topraklarının korunması ve ekilebilir arazilerin tamamının kullanılması son derece önemlidir' dedi.

'Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana üreticilerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam ediyoruz' diyen Bozbey, 'Çünkü onların yanında olmak bir görev değil, bir vefa, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yani çiftçimize desteği bizler bir sorumluluk olarak gören bir anlayışa sahibiz. Bu anlayışla yerli ve milli tohumun yaygınlaşması için de büyütüyoruz. Biraz önce sevgili başkanımız söyledi. Birlikte Mustafa Kemal Paşa'da 100 dönüm civarında bir yer ettik. İşte şimdi sizleri birazdan onların tohumlarını ve tarla ekilmesi için yaklaşık olarak 2.000 dönüm civarında bir yeri ekecek gibi görünüyor. Bu alandan elde edeceğimiz o buğdaylar hepimize, ailemize, özellikle ailelerimize çok büyük katkı sağlayacaktır. Onun için bu desteklerimizi ilerletmeye, yürütmeye devam edeceğiz. Yine aynı alanda biraz önce söyledi. Bu defa iki katına çıkararak ekimleri sürdüreceğiz. Yine onlara destek olarak çiftçimizle buluşturacağız' dedi.

Hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere yönelik yem, aşı, fide, fidan, gübre ve ekipman gibi desteklerin de sürdürüleceğini duyuran Bozbey, konuşmasında şunları kaydetti:

'Amacımız şu: Bursa çiftçisinin, Bursa'da toprağını koruyan, Bursa'da toprağını işleme konusunda duyarlı davranan o güzel insanlara destek olup onların gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu. Toprağı boş kalmasın ama karşılığını da alsın istiyoruz. Çabamız bundan. İnşallah bunu hep beraber sağlayacağız. Bunlarla ilgili de eğitimler de bir taraftan devam ediyor. Ürünlerimizi satmak için çeşitli pazar alanlarını oluşturmak zorundayız ki bunlarla ilgili de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz tohumluk buğday dağıtım töreni işte bu kararlılığımızın da bir sonucudur. Bu destek sayesinde hem topraklarımızın verimliliğini artıracağız, hem de üretim maliyetlerini azaltarak çiftçimizin elini güçlendirmiş olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki tarım güçlenirse Bursa güçlenir. Üret kazanırsa Bursa kazanır. Çiftçi kazanırsa Bursa kazanır. Toprağımız ne kadar bereketlenirse geleceğimiz de o kadar sağlam kök salar. Bugün burada dağıttığımız tohumlar yalnızca toprağa atılan bir buğday tanesi değildir. Bu tohumlar umudun, bereketin ve geleceğe güvenle bakma kararlılığımızın da filizleridir'