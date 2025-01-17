2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem karne dağıtım töreni, Konya protokolünün katılımıyla Ahmet Perihan Demirok İlkokulu’nda gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Bugün itibariyle sona eren 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk döneminde Konya’da binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı. Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’ın katılımıyla Ahmet Perihan Demirok İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Sınıflarda gerçekleştirilen törende Konya protokolü öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini vererek sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Vali İbrahim Akın ve beraberindeki heyet karnelerini alan çocukları tebrik ederek, yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Heyet, karne dağıtımının ardındanöğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi ve onlara eğitim öğretim sürecindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.