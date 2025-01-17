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Programa Okul Müdürü ve çok sayıda öğrenci velileri katılırken, başarılı öğrencilere de madalya verildi.

Okul zili yarıyıl tatili için çalıyor!

Okul zili yarıyıl tatili için çalıyor!

Güzelbahçe Mahallesi'nde yer alan Bilgi Ortaokulu'nda öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi.

Yarıyıl Tatili dolayısıyla Düzce'de Bahçeşehir Güzelbahçe mahallesinde yer alan Bilgi Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 2024-2025 Eğitim öğretim yılının ilk bölümü öğrenciler karne almasıyla tamamlandı.