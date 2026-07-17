15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde düzenlenen '15 Temmuz Uluslararası Medya Programı'nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, FETÖ'nün devlet kurumlarına yıllarca sistematik şekilde sızdığını belirterek, 'Bütün terör örgütleri insanlık için birinci derecede tehdittir.' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle İstanbul Valiliği'nde '15 Temmuz Uluslararası Medya Programı' düzenlendi. Programa, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Güney Kore, Katar, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 21 ülkeden 41 uluslararası medya temsilcisi katıldı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı direnişin simge şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kent genelinde anma kapsamında binlerce etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

FETÖ'nün uzun yıllar boyunca devlet kurumlarına planlı şekilde sızdığını ifade eden Gül, örgütün sınav sorularını çalarak, kamu kurumlarında kadrolaşarak ve dini değerleri istismar ederek yapılanmasını güçlendirdiğini dile getirdi. Darbe girişiminin ise devletin örgütü tespit edip tasfiye sürecini başlatmasının ardından gerçekleştiğini kaydetti.

15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, güvenlik güçlerinin direnişi ve milletin kararlılığı sayesinde darbe girişiminin başarısız olduğunu vurgulayan Gül, sonrasında hukuki süreçlerin işletildiğini ve suça karışanların adalet önünde hesap verdiğini ifade etti. Terörle mücadelede ilkesel bir yaklaşım benimsendiğini belirten Gül, 'Terörün iyisi ya da kötüsü olmaz. İsmi ne olursa olsun bütün terör örgütleri insanlık için birinci derecede tehdittir.' dedi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Murat Arslan, İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu ile yabancı basın mensupları da katıldı.

Program, katılımcıların İstanbul Valiliği önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.