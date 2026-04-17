Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kadın ve erkek futsal takımları, Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Futsal Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza atarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Türkiye genelinden üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada mücadele eden Ağrı temsilcisi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kadın ve erkek futsal takımları, hem kadın hem de erkek kategorilerinde sergilediği performansla dikkat çekti. Turnuva boyunca disiplinli oyun anlayışı ve güçlü takım uyumuyla ön plana çıkan ekipler, zorlu rakiplerini geride bırakarak final aşamasına kadar yükseldi.

Final müsabakalarında da mücadeleyi bırakmayan AİÇÜ takımları, ortaya koydukları istikrarlı performansla organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak üniversite sporları adına önemli bir başarı elde etti. Sporcuların sahadaki azmi ve fair-play ruhu, turnuvaya katılan diğer ekipler tarafından da takdirle karşılandı.

Takımların teknik kadrosunda yer alan Prof. Dr. Yaşar Çoruh, Prof. Dr. Ali Tekin, Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ali Sivaz ve Arş. Gör. Ahmetcan Eyüboğlu'nun katkılarıyla elde edilen bu derece, üniversitenin spor alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yetkilileri, elde edilen başarının üniversite camiasında büyük bir gurur oluşturduğunu belirterek, sporcuları ve antrenör kadrosunu tebrik etti.

Üniversite bünyesinde sportif faaliyetlere verilen önemin artarak devam edeceği vurgulanırken, bu başarının gelecek organizasyonlar için de önemli bir motivasyon kaynağı olacağı ifade edildi.