SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off 5/8 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 mağlup oldu ve seride 2-0 geriye düşerek 5.'lik şansını kaybetti.

BURSA (İGFA) - Ligde normal sezonu 7. sırada bitiren ve 6. sırada Fenerbahçe Medicana ile eşleşen Bursa Büyükşehir Belediyespor, serinin ilk maçında 3-0 mağlup olduğu rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk setini 25-21 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibine 25-23 üstünlük sağladı.

Üçüncü seti 25-22 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü setten de 25-20 yenik ayrıldı ve maçı 3-1 kaybetti.

Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor 5.'lik şansını kaybederken, 7.'lik için mücadele edecek. Seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Medicana ise 5/6'lık maçları oynayacak. Bu arada Karşılaşma öncesinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleştirildi.