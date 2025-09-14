Meram Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 4. Pekmez ve Bulgur Kaynatma Etkinliği, Meram Bağı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Bağbozumu, pekmez ve bulgur kaynatma coşkusunun yaşandığı etkinlikte, Konya’nın kültürel mirası yeniden hayat buldu. Katılımcılar, kazanlarda kaynayan pekmez köpüğü ve bulgurun tadına baktı.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi’nin düzenlediği 4. Pekmez ve Bulgur Kaynatma Etkinliği, Meram Bağı’nda renkli görüntülere sahne oldu. Bağbozumuyla başlayan etkinlikte, misafirler, kazanlarda kaynatılan pekmez, bulgur ve mısır ikramlarıyla kültürel bir yolculuğa çıktı.

Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Hasan Ekici, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, önceki dönem milletvekili Hüseyin Üzülmez, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KÜLTÜRÜ YAŞATMANIN KIVANCINI YAŞIYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sadece pekmez ve bulgur kaynatmıyor, bir kültürü, yaşam biçimini yaşatıyoruz. Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi’nde anlattığımız gibi, kültür; gelenekler, hatıralar ve yaşam biçimidir. Anıt ağaçlarımız, meyve bahçelerimiz, taş evlerimiz ve sofralarımızla bu mirası yarınlara taşıyoruz” dedi.

“KONYA, BELEDİYECİLİKTE TÜRKİYE’YE ÖRNEK”

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya’nın belediyecilikte öncü olduğunu vurgulayarak, “Kültürü ve gelenekleri yaşatmak, belediyecilik anlayışımızın parçası. Meram Belediyesi’nin bu etkinliği, Konya’nın geçmişle geleceği harmanladığının örneği” diye konuştu.

Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, kültürel etkinliklerin aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirtirken, milletvekilleri Hasan Ekici, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi ve Mehmet Baykan, Meram’ın tarihî bağ kültürünü geleceğe taşıyan bu etkinliği övdü.