Bursa'da Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesi için birbirinden değerli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Adile Naşit Tiyatrosu'nda her haftasonu çocukları ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturan Yıldırım Belediyesi, son olarak 'Karlar Ülkesi Şirin Dede' oyununu sahneye taşıdı.

Birlik olmanın, sevginin ve aile bağlarının önemini anlatan oyun büyük beğeni topladı. Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu boyunca her pazar günü Adile Naşit Tiyatrosu'nda farklı bir çocuk oyununu ücretsiz olarak sergilemeye devam edecek.

Çocuklara yönelik kültür-sanat etkinliklerinin önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hem keyif alacağı hem de ufkunu geliştirecek etkinliklerle onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor, algılarını güçlendiriyor. Bu yüzden Adile Naşit Tiyatrosu'nda her hafta farklı bir oyunu çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.