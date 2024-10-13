Konya'nın Meram ilçesinde Ali Ulvi Kurucu Mahallesi girişinde yapılacağı bildirilen yol kapatma eylemi başlamadan bittiKONYA (İGFA) - Konya Meram ilçesinde bulunan Konya Karaman yolu üzerinde bulunan Ali Ulvi Kurucu Mahallesi girişinde üst üste meydana gelen Trafik kazaları sebebi ile Mahalle sakinlerinin Sokak girişine “Kontrollü geçiş” yapılması talepleri yerine getirilmeyince Mahalle sakinleri tarafından Konya – Karaman yolunun trafiğe kapatılarak eylem yapılacağı İhbarını alan Emniyet yetkilileri, Çevik kuvvet, TOMA, Çekici ve Polis ekipleri ile adeta sokak girişini kapatınca eylem başlamadan bitti.

Sabah saatlerinde Mahalle sakinleri tarafından 140 araçla Konya – Karaman yolunun kapatılıp eylem yapılacağı ihbarını alan Emniyet güçleri Konya’nın Meram İlçesine bağlı Ali Ulvi Kurucu Mahallesi girişine Çevik Kuvvet, TOMA, Çekici ve Polis ekipleri ile adeta yığınak yaptı. Sabah saat 08:00 itibari ile Emniyet güçlerinin bölgeye gelmesinin ardından Mahalle Muhtarı ve Mahallenin ileri gelenleri ile görüşmelerinin ardından Saat 10:00 sıralarında beklenen eylem başlamadan bitti.

Sokak girişinde Polis ekiplerinden başka kimsenin olmaması yoldan geçenlerin: “Polis Eylemi mi var?” sorularına sebep oldu.

Başlamadan biten eylemin ardından bir açıklama yapan Mahalle Muhtarı Celal Erdoğan ise şunları söyledi: “Mahallemiz girişinde neredeyse her gün trafik kazası meydana geliyor. Bu nedenle Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne ve Konya Büyükşehir Belediyesine önlem alınması için müracaatta bulunduk ama bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadık. Mahalle sakinlerimizin Emniyet güçlerimizi ve Vatandaşlarımızı meşgul etmek gibi bir amacı asla olamaz fakat yetkililerden de Mahalle girişimizde bir önlem alınarak bu kazaların önüne geçilmesini talep ediyoruz” dedi.