Gebze’de yaşanan ve toplumu derinden sarsan hayvan katliamına ilişkin Ana Yol Partisi Genel Başkanı Ali Karakurt sert bir açıklamada bulundu. Karakurt, Gebze Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde 30 köpek ve 13 kedinin acımasızca öldürülmesi olayını nefretle kınadı.ANKARA (İGFA) - Ana Yol Partisi Genel Başkanı Ali Karakurt, söz konusu eylemin insanlık dışı bir zihniyetin yansımasıdır ve hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği belirtilirken, "Bu, yalnızca hayvanlara karşı değil, toplumsal vicdana karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.

Gebze Belediyesi yetkililerinin olaydan habersiz olduklarını iddia etmelerine rağmen, Karakurt, bu durumun yakından takipçisi olacaklarını ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için mücadele edeceklerini vurguladı. "Halkın gözünden kaçmayacak gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır" diyen Karakurt, hayvan hakları savunucularının yanında olduklarını belirtti.

Ali Karakurt, hayvan haklarını savunmanın insanlık onurunu savunmak olduğunu ifade ederek, "Bu katliamın hesabı sorulacak ve adalet yerini bulacaktır. Allah’ın yarattığı dilsiz kulların sesi olacağız, onların haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu topraklarda ne insan ne de hayvan zulüm görecek" şeklinde konuştu.

"TOPLUMSAL VİCDAN İÇİN BİR SINAV"

Karakurt, bu olayın sadece bir hayvan hakları ihlali değil, aynı zamanda toplumun vicdanına bir sınav olduğunu belirtti. "Bu trajedi, hayvanlara karşı işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Anayol Partisi olarak biz bu sınavı geçeceğiz," ifadelerini kullanan Karakurt, tüm halka çağrıda bulunarak hayvan haklarının korunması için kendilerine fırsat verilmesini istedi.

Ali Karakurt, açıklamasını sonlandırırken, hayvan haklarının korunması ve bu tür vahşetlerin bir daha yaşanmaması adına kararlı olduklarını belirtti.