Özel bir tarih olan 5.5.2025 tarihinde evlenmek için sıraya girenler nedeniyle Konya Meram’da sıradan takvim yapraklarından çok daha fazlası oldu.KONYA (İGFA) - Bu özel tarihi, bir ömür boyu unutulmaz kılmak isteyen 42 çift, Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu’ndahayatlarını birleştirdiler. Ortaya çıkan tablo, sayının yüksekliğinin yanı sıra kalpten gelen ‘evet’lerlebir kat daha anlam kazandı.

Meram’da 05.05.2025 tarihini bir ömür boyu unutulmaz kılmak isteyen 42çift, Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvurarak hayatlarını bu özel günde birleştirme kararı aldı. Ortaya çıkan yoğun tablo, sayının fazlalığının çok ötesinde, kalpten gelen ‘evet’lerle anlamlı bir gün oldu.

HER 11 DAKİKADA BİR NİKAH KIYILDI!

Sabahın erken saatlerinden itibaren Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na gelen çiftler, yıllarca sürecek yeni hayatlarının ilk adımını atarken, sevdikleriyle birlikte tarifsiz heyecan yaşadı. Evlilik tarihlerini anlamlı bir güne sabitlemek isteyen gençler, ellerinde çiçeklerle, kalplerinde sevgi ve umutla salonları doldurdu.Çiftler evliliklerini bu özel günle taçlandırırken nikah memurlarının tempolu çalışmalarıyla neredeyse her 11 dakikada bir çiftin nikahı kıyıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da çiftlerin aileleri ile birlikte bu özel ana tanıklık etti. Bu unutulmaz günde çiftleri yalnız bırakmayan Başkan Kavuş, bazı çiftlerin nikahını bizzat kendi kıydı ve bugün nikah kıyan tüm çiftlere de ömür boyu mutluluk diledi.

BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ: “AİLE, SADECE İKİ KİŞİLİK BİR YOLCULUK DEĞİL; BİR MİLLETİN UMUDUDUR.”

Aile kurumunun, bu toprakların en kıymetli değerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, özel günlerde yuva kurmak için yapılan başvuraların katlanarak arttığına işaret etti. Bundan sonraki özel gün olan 25.05.2025 tarihi için şimdiden 47 çiftin başvuru yaptığını duyuran Başkan Kavuş, “Yılın ilk beş ayında 800 çiftin evlilik için müracaat ettiğini belirterek, “Bunlar sevindirici rakamlar. Allah artırsın, tüm evlilikleri daim etsin. Bugün nikahlarını kıyan gençlerimize bir abileri, bir kardeşleri olarak sürpriz yapmak istedim.

Çünkü bu özel tarih gibi belediye başkanının onlara şahitlik etmesi de güzel bir anı olarak kalacak. Sadece bugün değil, yılın her günü gençlerin nikahlarına katılmaya çalışıyorum. Çünkü evlilikle, sadece iki insanın değil iki ailenin, iki hayatın birleşmesine şahitlik ediyoruz. Bugün buradadahem onların mutluluklarına ortak oldum, hem de nikahlarına şahitlik ettim, bazılarının da nikahını bizzat kendim kıydım. Tüm evlenen gençlere ve bu mukaddes birlikteliği böylesine özel bir tarihle taçlandırmak isteyen tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Meram Belediyesi olarak aile müessesesini her zaman destekliyor, genç çiftlerimizin yanında yer alıyoruz. Bugün burada atılan her imza, yalnızca bir evliliğin başlangıcı değil, toplumun temeline umutla atılan bir harçtır. Aile kurmak, toplumumuzun en sağlam temellerinden biridir. Bugün bu temeli atan tüm çiftlerimize sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu bir ömür diliyorum.”

Mutlu bir ömür için bu özel günde ‘evet’ diyen çiftler de güzel bir anı olarak kalması için bu tarihi seçtiklerini ifade ederek, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ettiler.

