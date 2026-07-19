Geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü'nün yaklaşık olarak 2 metre kadar derinlerinde tespit edilen alg türü için SASKİ ekipleri hızla harekete geçmiş ve alınan numune İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'ne gönderilmişti. Yapılan analizlerde oluşan yapının ani sıcaklık değişimi nedeniyle sığ kısımlarda her sene aynı dönemde meydana gelen alg türünün çoğalmasından kaynaklandığı tespit edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nde dalgıçlar tarafından tespit edilen alg türü için hızla harekete geçti. Dalgıçlar eşliğinde gölden alınan numune incelenmesi için aynı gün içinde İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Laboratuvarı'na gönderildi.

Hassasiyetle yapılan değerlendirme sonucunda, oluşan yapının bir yeşil alg türü (Mougeotia, Chlorophyta) olduğu ve Sapanca Gölü'nde daha önceki yıllarda yaşanan sıcaklık değişimleri ile aralıklarla gözlemlendiği tespit edildi.

Ekiplerin sürekli olarak takip ettiği su kalitesinde ise herhangi bir bozulmaya rastlanmadı. Özellikle süreç boyunca sürekli su numunesi alan ekipler, alınan numuneleri günlük olarak tüm parametreleriyle değerlendirdi. Parametre değerlerinde olumsuz bir değişime rastlanmayan Sapanca Gölü su sağlığı açısından Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olma özelliğini koruyor.

NUMUNE ALINAN TÜRÜN SU SAĞLIĞINA OLUMSUZ BİR ETKİSİ YOKTUR

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sapanca Gölü için kurulan bilim kurulunda da görevli Prof. Dr. Meriç Albay ise, 'Alınan su numunelerinde yapılan mikroskop incelemesinde oluşan yapının bir filamentli yeşil alg türüne ait olduğunu gözlemledik. Özellikle mevsim değişikliği döneminde su altı sıcaklığının artmasından dolayı dar bir alanda meydana gelen oluşumun halk sağlığı için olumsuz bir etkisi yoktur. Yakından takip edilmesi gereken alg türünün yayılmasını önlemek için bölgenin rutin olarak kontrol edilmesi ve su kirliliğine neden olacak faaliyetlerin kısıtlanması gerekmektedir' dedi.

Aynı zamanda son yıllarda yaşanan su seviyesindeki düşüşün bu durumun ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Albay, 'Bu gibi oluşumların meydana gelme nedenlerinden biri de su seviyesinin azalmasıdır. Özellikle kıyı kesimlerinde su seviyesinin düşmesi, buna karşın su sıcaklığının artması bu alg türünün artışına neden olmuş olabilir. Sapanca Gölü'nde aralıklarla gözlemlediğimiz bu yapının şuan ki miktarda su sağlığına olumsuz bir etkisi yoktur. Gölden alınan numuneler ve parametre değerleri de bu durumu desteklemektedir. Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini korumak için suyun kirlenmesine müsaade etmeden tasarruflu kullanıma özen göstermeliyiz' ifadelerini kullandı.