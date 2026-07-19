Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası açılış maçlarıyla başladı.

MERSİN (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası'nda açılış heyecanı yaşandı.

Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor, Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor, Bozön Spor'u 2-1; Akarca Spor da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti.

GÖKAYAZ: 'GELENEKSELLEŞEN BU TURNUVA, MERSİN BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN 9'UNCU KEZ DÜZENLENİYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın bölge halkını bir araya getiren önemli bir organizasyon niteliği taşıdığını belirterek, bu yıl turnuvanın dokuzuncu kez düzenlendiğini söyledi.

Turnuvanın yalnızca sportif rekabetten ibaret olmadığını vurgulayan Gökayaz, 'Bu turnuvada, Mezitli ve Yenişehir'e bağlı eski köy statüsünde olan mahallelerimizin oluşturduğu takımlarımız mücadele ediyor. Bu yıl 12 takım katıldı. Burada amacımız, sporun birleştirici gücüyle insanları kaynaştırmak, ortaya güzel bir etkinlik koymak' dedi.

Açılış karşılaşmasına ilginin yoğun olduğunu dile getiren Gökayaz, sıcak havaya rağmen taraftarların tribünleri doldurduğunu belirterek, 'Güzel bir turnuva oluyor. Ayvagediği Futbol Turnuvasını da bildiğiniz üzere Toroslar Belediyesi ile beraber organize ediyoruz. Bugünden itibaren diğer maçları Ayvagediği Sahası'nda yapacağız. Eleme maçları burada tamamlandıktan sonra, yarı final maçlarından itibaren takriben 22 Ağustos'ta yine Ayvagediği Sahası'nda maçlarımızı sürdüreceğiz. Her iki turnuvanın şampiyon takımlarını ise her sene olduğu gibi Koray Aydın Stadı'nda, Süper Kupa Finali'nde ağırlayacağız' diye konuştu.