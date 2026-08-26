Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi Yaz Okulu kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Robotik Kodlama Kursu'nu tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle katılım belgelerini aldı.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuklu çocukların yaz tatilini verimli, keyifli ve üretken bir şekilde değerlendirmeleri sağlamak amacıyla düzenlenen Robotik Kodlama Kursu'na 6-14 yaş arasındaki çocuklar katıldı.

Sekiz hafta süren kursta öğrenciler; bir robotun hareket etmesini sağlayan kodları yazmayı öğrenirken teknolojiyle tanışma, problem çözme ve kendi fikirlerini üretme fırsatı buldu.

GELECEĞE ÇOCUKLARIMIZ SAYESİNDE BİR TUĞLA KOYUYORUZ

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocukların ücretsiz ve eşit olanaklarla kendilerini geliştirebilmelerinin önemine dikkat çekerek, belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını ifade etti.

İsmail Aka Kütüphanesi'nin 2019 yılından bu yana gelişerek bir akademiye dönüştüğünü belirten Başkan Sengel, 'İsmail Aka Kütüphanesi ile her geçen gün daha fazla gurur duyuyorum. Buradaki tüm emekçi kardeşlerime ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık İsmail Aka Kütüphanesi, kütüphane olmanın ötesinde tam anlamıyla bir akademi oldu. Çocuklarımızın yaz tatillerini hem keyifli hem de verimli bir şekilde geçirmelerini sağlayan ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın geleceği güzel, yolları açık olsun' diye konuştu.

YAZ TATİLLERİNİ FAYDALI BİR AKTİVİTEYLE DEĞERLENDİRDİLER

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise çocukların yaz tatillerini verimli etkinliklerle değerlendirmesinin önemine değinerek, 'Çocuklarımıza bir aktivite sunmak, onların boş vakitlerini doldurmanın ötesinde faydalı bir aktiviteyle buluşturmalarını sağlamak gerçekten çok kıymetli. Belediyemiz yıllardır bu çalışmaları gerçekleştiriyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Tüm öğretmenlerimize, belediye çalışanlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından Robotik Kodlama Kursu öğrencileri, eğitim sürecinde öğrendiklerini ve hazırladıkları çalışmaları katılımcılara sundu. Çocukların gerçekleştirdiği gösterilerin ardından öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Robotik Kodlama Kursu'nun belge töreni, öğrencilerin ve ailelerinin mutluluğuyla sona erdi.