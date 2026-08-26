Konya Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak ve ilçe tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi'nde yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hayata geçirilecek dev spor yatırımında incelemelerde bulundu.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi'nin en yüksek bütçeli yatırımı olarak hayata geçirilen ve ilçenin spor altyapısını güçlendirecek önemli projeler arasında yer alan Karatay Spor Merkezi'nin yapımı devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisi gezerek çalışmalarda gelinen son noktayı yerinde inceledi.

16 FARKLI BRANŞTA SPOR İMKANI

Temeli Temmuz 2023'te Karaaslandede Mahallesi'nde atılan ve yaklaşık 26 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan Karatay Spor Merkezi'nde gençlerin ve çocukların farklı spor branşlarıyla buluşabilmesi amacıyla kapsamlı bir tesis altyapısı oluşturuluyor.

Merkezde 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribünlü 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun modern tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonları, masa tenisi alanı, voleybol, basketbol sahası ve birçok farklı spor tesisi bulunacak.

FIFA STANDARTLARINDA VE ÇEVRECİ BİR MERKEZ OLACAK

Tesiste ayrıca 8 bin 584 metrekarelik FIFA standartlarında açık futbol sahası yer alacak. Karatay Spor Merkezi yalnızca sportif imkânlarıyla değil, çevreci özellikleriyle de öne çıkıyor.

Tesisin çatısına kurulan 400 kilovat (kW) gücündeki güneş enerji santrali sayesinde merkezin kendi enerjisinin önemli bir bölümünü üretmesi ve enerji tasarrufuna katkı sağlaması hedefleniyor.

KILCA: NİCE OLİMPİYAT VE TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI BURADA YETİŞECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Spor Merkezi'nde çalışmaların artık son aşamaya geldiğini belirterek, tesisin Karatay ve Konya'nın spor geleceğine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, merkezin tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda çocuk ve gencin modern imkânlarla spor yapma fırsatı bulacağını ifade etti.

Kılca, 'Artık inşaatımızda sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah bittiğinde Karatay'ımızda, Konya'mızda birçok gencimiz, çocuklarımız burada spor yapma imkânı bulacaklar' dedi.

Yaklaşık 16 farklı branşta hizmet verecek merkezin kapsamlı bir spor altyapısına sahip olacağını vurgulayan Kılca, tesiste yüzme havuzundan basketbol sahasına, bireysel spor alanlarından açık spor sahalarına ve futbol sahalarına kadar pek çok imkânın bulunacağını belirtti.

Karatay Spor Merkezi'nin geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Kılca, 'Nice olimpiyat ve Türkiye şampiyonları buradan çıkacak' ifadelerini kullandı.