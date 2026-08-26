Artvin'in Yusufeli ilçesinde emeklilik sonrası doğayla iç içe sakin bir yaşam süren Yüksel Dağlaroğlu (64), yaptığı ilginç uygulamayla dikkat çekiyor.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Dağlaroğlu, yıllar önce evlerde kullanılan tüplü televizyonlardan birini değerlendirerek, içini tamamen boşalttığı cihazı bıldırcın kuşları için yuva haline getirdi.

Uzun yıllar Köy Hizmetleri ve Karayolları kurumlarında çalışan ve emekli olduktan sonra doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Yüksel Dağlaroğlu, Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy köyünün yaklaşık 1500 rakımlı Areet Yaylası'nda yaşamını sürdürüyor.

Ormanların arasında bulunan babadan kalma evini restore eden Dağlaroğlu, burada kendisine doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturdu. Günlerinin büyük bölümünü yaylada geçiren Dağlaroğlu, bir yandan evinin ve bahçesinin işleriyle ilgilenirken diğer yandan beslediği hayvanların bakımını yapıyor.

Bahçesinde kurduğu kümeste tavuk ve horozların yanı sıra hindiler de besleyen Dağlaroğlu'nun hayvan sevgisi, eski eşyaları değerlendirme yöntemine de yansıyor. Geçmiş yıllarda evlerde kullanılan tüplü televizyonlardan birini çöpe atmak yerine farklı bir amaçla değerlendiren Dağlaroğlu, televizyonun içini tamamen boşalttı.

Eski televizyonun dış kasasını koruyan Dağlaroğlu, cihazı bıldırcın kuşu için yaşam alanına dönüştürdü. Televizyon kasasının içinde bıldırcın besleyen Dağlaroğlu, böylece yıllar önce evlerin baş köşesinde yer alan ve artık kullanılmayan bir eşyaya da farklı bir işlev kazandırdı.

Yayladaki günlük yaşamını hayvanlarıyla ilgilenerek ve doğada yürüyüş yaparak sürdüren Dağlaroğlu, zamanının büyük bölümünü Areet Yaylası'nın doğal güzellikleri arasında geçiriyor. Sessiz ve sakin yaşamıyla dikkat çeken Dağlaroğlu, aynı zamanda yaylada kalan tek kişi olarak yaşamını burada sürdürüyor.

Doğanın içerisinde kendisine sade bir yaşam kuran Dağlaroğlu için eski bir televizyonun bıldırcın yuvasına dönüşmesi ise hem geçmişten kalan bir eşyanın değerlendirilmesi hem de hayvan sevgisinin dikkat çeken bir örneği olarak öne çıkıyor.