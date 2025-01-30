Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin en önemli markalarından biri olan Konyaspor’a kazandırdıkları Kayacık Tesisleri’nde 3 bin 500 metrekarelik otopark alanında asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaspor’a kazandırılan yeni Kayacık Tesisleri’ndeki otopark zemin asfaltının yapımı tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’da spor altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Şehrin gururu olan Konyaspor için modern bir tesis inşa ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Yapımını tamamladığımız Konyaspor Kayacık Tesisleri’mizin otoparkının zemin asfalt çalışmasını da bitirdik. Toplamda 3 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, zemini stabilize ederek dayanıklılığını artırdık. Ayrıca, yağmur suyu ızgara hattı ve bordür çalışmalarını da yaparak daha düzenli ve kullanışlı bir alan oluşturduk. Konyaspor’umuz için hayırlı olsun” dedi.