Konya Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek'ten KK Realway ile iş birliği protokolü imzaladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, 'İki Şehir, Tek Pota' mottosuyla, Bosna Hersek temsilcisi KK Realway ile basketbol altyapılarının gelişimine yönelik iyi niyet ve iş birliği protokolü imzaladı.

Bu kapsamda Konya'ya gelen Bosna Hersek heyeti, Konya Büyükşehir Belediyespor yetkilileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imzalanan protokolle iki kulüp arasındaki iş birliği resmiyet kazandı. Protokol kapsamında altyapı organizasyonları, oyuncu gelişimi, ortak kamp programları ve karşılıklı sporcu etkileşimini artırmaya yönelik çalışmalar hedefleniyor.

Program kapsamında KK Realway sporcuları, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı anısına hazırlanan 'Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele' sergisini ziyaret etti. Sporcular ve teknik heyet, sergide Aliya İzzetbegoviç'in hayatı, düşünce dünyası ve mücadelesine ilişkin önemli eserleri inceleme fırsatı buldu.

HAZIRLIK MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

18-24 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenecek U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor, iş birliği protokolü kapsamında Konya'ya gelen KK Realway ile özel bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bu anlamlı buluşma, iki kulüp arasındaki sportif iş birliğinin sahaya yansıyan ilk adımı olurken; genç sporcular açısından da önemli bir uluslararası deneyim niteliği taşıdı.

