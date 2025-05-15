Konya'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay'da renkli görüntülere sahne olan mücadeleye, tribünleri dolduran öğrenciler, öğretmenler ve aileler büyük ilgi gösterdi.

Maç boyunca hem eğlenen hem de özel bireylerle kurulan güçlü bağlara tanıklık eden izleyiciler, keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik, özel öğrencilerden oluşan mehter takımının gösterisiyle başladı. Ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fide dikimi gerçekleştirdi. Gün boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinlik sonunda bir sürpriz yaparak TOGG aracıyla öğrencileri gezdirdi. Çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özel bireylerle aynı sahayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise, etkinliğin her yönüyle örnek bir organizasyon olduğunu vurguladı.