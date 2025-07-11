Konya'da Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenecek olan “Camiler ve Kur’an Kursları Futbol Turnuvası” için geri sayım başladı.KONYA (İGFA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyon kapsamında, yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler hem eğlenecek hem de centilmence rekabetin tadını çıkaracak.

Minikler (8-11 yaş) ve Yıldızlar (12-15 yaş) olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak turnuva, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak. 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü ise sona erecek.

Turnuvaya katılmak isteyenler, 14-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek.

Turnuva sonunda dereceye giren takımları sürpriz ödüller bekliyor. Ayrıca, turnuvaya katılan tüm çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve dereceye giren kursiyerlere özel ödüller takdim edilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz döneminde Kur’an kurslarına devam eden çocukların bu organizasyon aracılığıyla hem eğlenceli vakit geçirdiğini hem de sosyal ve sportif anlamda gelişim gösterdiğini belirtti.

Başkan Kılca, turnuvanın sadece bir spor etkinliği değil; çocuklar arasında kardeşlik, takım ruhu ve centilmenliği güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücüne vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, her yıl artan bir ilgiyle karşılanan bu organizasyonda çocuklarımız hem eğleniyor hem de birbirleriyle kaynaştığını belirterek, "Camilerimiz ve Kur’an kurslarımız arasında oluşan bu güzel dayanışma ortamını çok kıymetli buluyorum” dedi.