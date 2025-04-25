Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Çimenlik Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada, vatandaşların soruları doğrudan Başkan Kılca tarafından yanıtlandı.

KONYA( İGFA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından tüm Türkiye’de Milletle Bütünleşen Belediyecilik anlayışıyla eş zamanlı olarak düzenlenen “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programlarının ikincisi Çimenlik Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Karatay İlçe BaşkaAnı Akif Demirci, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların doğrudan sorularını ilettiği, yapılan hizmetleri birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduğu programda, Karatay’a dair yapılan yatırımlar ve gelecek planlamaları detaylı şekilde ele alındı.

KARATAY’IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Başkan Hasan Kılca programda, Karatay’da yürütülen hizmet ve projelere ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Karatay Belediyesi’nin temel önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Kılca, bu süreçle birlikte yeni parklar, sosyal yaşam alanları, modern yaşam projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Dönüşüm çalışmalarının hızla devam edeceğini aktaran Kılca; “Birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm. Şehrimizde kentsel dönüşüm tamamlandıkça, yeni parklar ve sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Karatay’ımızın çehresini değiştirecek, modern yaşam alanlarıyla donatılmış projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu bölgemizde yakın zamanda tamamladığımız veya yapımına devam ettiğimiz projeler arasında, cadde yenileme çalışmaları, Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi ve Karatay Kültür Sanat Akademisi gibi önemli yatırımlar yer alıyor. Akademimizin karşısına Millet Kütüphanesi yapılacak. Hemen yanında ise hizmete girmek üzere olan Kültür Merkezi ve Nikah Salonu ile bölgenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca hemşehrilerimize bir müjde daha vermek istiyorum. Hamzaoğlu Parkına yeni bir Kafe Karatay kazandıracağız.” dedi.

EĞİTİME, SAĞLIĞA VE SOSYAL YAŞAMA TAM DESTEK

Eğitime verdikleri önemi vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar 8 okul inşa ederek Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini, ayrıca birçok meslek edindirme kursu ile Bilgehane’nin de tamamlanarak Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini belirtti.

Sağlık alanındaki desteklerinin de sürdüğünü ifade eden Başkan Kılca, “Bazılarını hayırseverlerimizin katkısıyla, bazılarını ise tamamen belediye olarak biz üstlendik ve mahallelerimize yeni sağlık ocakları kazandırdık. Çimenlik Mahallemize de hayırseverimizin desteğiyle sağlık ocağı kazandırdık. Ayrıca bölgede ciddi anlamda dükkan ve eczane ihtiyacı vardı. Bu konuda da ihale süreçlerini tamamladık. Kısa süre içerisinde yapım çalışmalarına başlıyoruz.” diye konuştu.

HİZMETLERİMİZİ BORÇLANMADAN YAPIYORUZ

Kılca, yürütülen tüm hizmetlerin öz kaynaklarla gerçekleştirildiğinin altını çizerek şöyle devam etti; “Bu hizmet yolculuğunda hep birlikteyiz, birlik ve beraberlik içinde Karatay’ımızı daha güzel yarınlara hazırlıyoruz. Şu ana kadar 30’un üzerinde sosyal tesisi hem merkezde hem merkeze uzak mahallelerimizde hizmete sunduk. Gençlik merkezlerimiz, kütüphanelerimiz, okullarımıza kazandırdığımız spor salonları, halı sahalarımız ve sayamadığımız daha birçok hizmeti borçlanmadan, kredi kullanmadan yapıyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızla birebir temas kuruyor, çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Bizlere olan güvenlerini boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, bu emanete sahip çıkıyoruz.”

SU TASARRUFUNA YÖNELİK TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iklim değişikliği ve kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, belediye olarak su tasarrufuna yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

“Bizi bekleyen en büyük sıkıntı maalesef susuzluk olacak gibi gözüküyor,” diyen Başkan Kılca, bu duruma karşı hazırlıklı olmak adına gerekli tüm tedbirleri almaya başladıklarını ifade etti. Yeşil alan ve park düzenlemelerinde su tüketimini azaltacak kurakçıl bitkilerin tercih edildiğini belirten Kılca, şunları söyledi: “Parklarımızda ve yeşil alanlarımızda artık her yeri çimle kaplamak yerine, suya dayanıklı bitkilere yöneliyoruz. Lavanta gibi bitkiler, birkaç defa sulandığında bile yetiyor. Aynı şekilde bazen ağaç yongaları kullanarak peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. Konya’nın iklim şartlarına uygun bitkileri seçerek, peyzaj uygulamalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz.”

KARATAY İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ

Toplantının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Kılca, “Bu hizmet yolculuğunda hep birlikteyiz. Meclis üyelerimiz, teşkilatımız, muhtarlarımız, kamu kurumlarımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde çalışıyor, Karatay’ı daha güzel yarınlara hazırlıyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.