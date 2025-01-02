Konya'da Karatay Belediyesi, Üç Aylar’ın başlangıcı ve Regaib Gecesi dolayısıyla asırlardır Konya’da sürdürülen Şivlilik geleneğini yaşatmak için ilçe genelinde birçok etkinlik düzenledi.KONYA (İGFA) - Şivlilik, Konya’da kutlanan geleneksel bir Türk kültürüdür ve üç ayların başlamasıyla gerçekleşir.

Regaip Gecesi sabahında çocuklar, ellerinde torbalarla mahalledeki evleri dolaşır ve şeker, çikolata, kuru yemiş gibi ikramlar toplarlar. Şivlilik, geçmişten günümüze Konya’nın kültürel değerlerinden biri olarak yaşatılmaktadır ve genellikle çocuklar için büyük bir coşku kaynağıdır. Karatay Belediyesi de çocukların bu coşkusuna ortak olmak için Üç Aylar’ın başlangıcını ve Regaib Gecesi’ni anlamlı hale getiren Şivlilik için ilçe genelinde kapsamlı etkinlikler düzenledi.

KARATAY BELEDİYESİ’NDEN ŞİVLİLİK İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye önünde, Mevlana Meydanı’nda, Bedir Kız Kur’an Kursu’nda ve Şefkat Evleri’nde çocuklara Şivlilik ikram ederek onların sevinçlerine ortak oldu. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde ise Şivlilik etkinliği düzenledi. Burada yüz boyama, ayraç, balon şişirme, Hacivat-Karagöz, tahta Bacak, Nasreddin hoca gibi etkinliklerle çocuklara özel eğlenceli oyunlar ve gösteriler yapıldı.

Sokakların çocuklarla dolduğu şehirde Karatay Belediyesi bu heyecanı yaşayamayan, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan çocukları ve Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören minikleri de unutmadı. Şivlilik Günü’nü hastanenin Çocuk Servisi’nde geçirmek zorunda kalan çocukları ve ailelerini odalarında ziyaret eden Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve hediyelerini takdim etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asırlardır süren geleneğin önemine dikkat çekerek; “Çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesiyle sokaklarımız bayram yeri. Şivlilik, çocuklarımız için bir kültürel miras. Biz de bu geleneğe katkı sunabilmek için gayret ediyoruz” dedi.