Konya'da Karatay Belediyesi tarafından Selim Sultan Mahallesi'nde hayata geçirilecek 350 konutluk Selim Sultan Konakları Konut Yapı Kooperatifi'nde kura heyecanı yaşandı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi'nin yaklaşık 30 yıllık konut üretim tecrübesiyle hayata geçirdiği yeni konut projelerinden biri olan Selim Sultan Konakları'nda önemli bir aşama daha tamamlandı. Selim Sultan Mahallesi'nde 31 bin 603 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek proje için başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi gerçekleştirildi ve konut sahibi olacak hak sahipleri belirlendi.

10 Ağustos - 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınan üyelik kayıtlarının ardından yapılan kura çekimi, Konya 18. Noter Başkatibi Acar Özdeniz nezaretinde Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekimi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekimi sonucunda, Selim Sultan Konakları'nda yer alacak 350 konutun hak sahipleri belli oldu. Böylece projede konut sahibi olma heyecanı yaşayan vatandaşlar için önemli bir süreç daha geride bırakılmış oldu.

350 KONUT VE 10 DÜKKÂNDAN OLUŞACAK

Selim Sultan Konakları; Çancı Caddesi, Selim Sultan Caddesi ve İskender Caddeleri arasında kalan 31 bin 603 metrekarelik alanda yükselecek. Toplam 30 bloktan oluşacak projede 350 daire ile 10 dükkân bulunacak. Projede farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde üç farklı konut tipi yer alacak. Buna göre projede; 136 metrekarelik 3+1, 109 metrekarelik 2+1 ve 88 metrekarelik 2+1 daireler inşa edilecek.

Modern şehircilik anlayışı doğrultusunda planlanan Selim Sultan Konakları'nın, yalnızca konut ihtiyacına cevap vermesi değil, aynı zamanda bölgenin planlı gelişimine ve mahallede yeni bir yaşam alanının oluşmasına katkı sunması hedefleniyor. Selim Sultan Konakları Yapı Kooperatifi için çekilen kuraların sonuçları, 'Yanıbaşımda Karatay' uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.