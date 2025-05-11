Konya Karatay Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ödüllü tenis turnuvası düzenliyor. KONYA (İGFA) - Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilecek turnuva, 20-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Konya’nın en büyük kapalı tenis kortunda yapılacak.

FİKSTÜR 19 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Turnuvanın fikstürü 19 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak, maçlar ise 20 Mayıs Salı günü başlayacak. Turnuvaya katılım ücretsiz olup, başvurular e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi ise 17 Mayıs 2025 Cumartesi.

BİRÇOK YAŞ GRUBUNA AÇIK

Turnuvada 18 yaş ve üzeri kadın ve erkek sporcular; 18+, 30+, 40+ ve 50+ kategorilerinde yarışabilecek. Katılımcıları, önceden belirlenen ödüllerin yanı sıra çeşitli sürprizler de bekliyor.

SPOR KÜLTÜRÜNÜ HER YAŞA YAYMAK İSTİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada; “Belediye olarak çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek, onları sağlıklı yaşamla buluşturmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Sporun aynı zamanda Karatay’daki tüm yaş gruplarına ulaşmasını hedefliyoruz. Spor sadece tesis yapmakla sınırlı değil; o tesisleri etkin kullanmak da bir o kadar önemli.” dedi.

“MODERN TESİSİMİZDE BÖYLE BİR TURNUVA YAPMAK GURUR VERİCİ”

Başkan Kılca, turnuvanın Konya’nın en büyük kapalı tenis kortunda yapılacak olmasının önemine de değinerek; “İlçemize kazandırdığımız bu modern tesiste böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir gurur. Böylesine anlamlı bir tarih olan 19 Mayıs’ta bu özel etkinliği düzenlemek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Tüm hemşehrilerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyor, turnuvaya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

