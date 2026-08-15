Karadeniz'in eşsiz doğasını uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturacak Tour of Ordu 2026, Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda tanıtıldı.

ORDU (İGFA) - 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, Ordu Coast to Summit ve Ordu Black Sea Classic olmak üzere iki ayrı UCI 1.2 kategorisinde uluslararası yol bisikleti yarışı düzenlenecek.

Karadeniz'in eşsiz doğası, yüksek rakımlı yaylaları, sahil rotaları ve güçlü sportif potansiyeliyle Ordu, Tour of Ordu sayesinde uluslararası bisiklet dünyasının dikkatini üzerine çekiyor. Ordu'nun sahil şeridinden dağ yollarına ve yaylalarına uzanan parkurlar, farklı ülkelerden gelecek profesyonel sporculara zorlu bir yarış deneyimi sunarken, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini de uluslararası bisiklet dünyasının gündemine taşıyacak.

ORDU, ULUSLARARASI BİSİKLET DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI

Tour of Ordu 2026, Ordu'nun Karadeniz kıyısından yüksek rakımlı yaylalarına uzanan eşsiz coğrafyasını uluslararası bir bisiklet organizasyonuyla buluşturuyor.

Organizasyonun parkurları başta Altınordu, Aybastı ve Mesudiye olmak üzere Ordu'nun farklı bölgelerini kapsıyor. Sahil yolları, dağ geçitleri ve yaylalar; profesyonel sporcular için zorlu bir mücadele alanı oluştururken, Ordu'nun doğal güzelliklerini de yarışın önemli bir parçası haline getiriyor.

Tour of Ordu, yalnızca bir yol bisikleti yarışı olmanın ötesinde; spor, turizm, şehir tanıtımı ve ekonomik hareketliliği aynı organizasyonda buluşturan uluslararası bir marka etkinliği olarak öne çıkıyor.

16 TAKIM, 11 ÜLKEDEN SPORCU ORDU'DA BULUŞACAK

Tour of Ordu 2026'da Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Japonya, Endonezya, Malezya, Güney Afrika, Çin, ABD, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Avustralya'dan toplam 16 takım mücadele edecek.

Organizasyonda UCI ProTeam, UCI Continental Team, National Team ve Club Team statüsündeki ekipler yer alacak. İtalya'dan Solution Tech-Vini Fantini, organizasyona UCI ProTeam statüsüyle katılacak.

Uluslararası katılımıyla Tour of Ordu, farklı ülkelerden sporcuları Karadeniz'in eşsiz coğrafyasında buluştururken, Ordu'nun uluslararası spor ve turizm görünürlüğüne de katkı sağlayacak.

İKİ GÜN, İKİ FARKLI YARIŞ

Ordu Coast to Summit - 15 Ağustos

Tour of Ordu'nun ilk yarışı Ordu Coast to Summit, Karadeniz kıyısından başlayarak yüksek rakımlı bölgelere uzanan zorlu parkuruyla tırmanış gücünü ön plana çıkaracak.

106 kilometre uzunluğundaki yarış, toplam 2.794 metre irtifa kazanımına sahip. Yarışın startı 10.00'da, takım tanıtımı ve imza seremonisi ise 08.30-09.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Güzergâh:

Ordu → Eskipazar → Uzunisa → Kökenli → Dedeli → Mesudiye → Çiftlik → Sarıcagıcı Mahallesi → Güneyce → Ulugöl Yaylası → İlisana Yaylası → Keyfalan Camii → Keyfalan Yaylası.

Ordu Black Sea Classic - 16 Ağustos

İkinci gün gerçekleştirilecek Ordu Black Sea Classic, Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve yüksek rakımlı bölgelere uzanan yapısıyla farklı bir yarış karakteri sunacak.

119,1 kilometrelik parkur; kıyı yolları, vadiler, ormanlar, dağ yolları ve zorlu tırmanışları bir araya getirerek sporculara yüksek dayanıklılık ve taktiksel mücadele gerektiren bir yarış deneyimi sunacak.

Güzergâh:

Ordu → Perşembe → Mersin → Çaka Plajı → Yason Burnu → Kovanlı → Okçulu → Yalıköy → Bolaman → Gaga Gölü → Kulakköy → Kayatepe → Çatalpınar → Sayacatürk → Kabataş → Aybastı → Çakırlı → Kabaktepe Mesire Yeri → Perşembe Yaylası - Karga Tepesi

ORDU'NUN DOĞASI, YARIŞIN EN ÖNEMLİ SAHNESİ OLACAK

Tour of Ordu'nun en güçlü özelliklerinden biri, sporculara yalnızca zorlu parkurlar değil, Karadeniz'in eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde yarışma fırsatı sunması.

Kıyıdan başlayan mücadele; yemyeşil vadiler, sık ormanlar, geleneksel dağ yerleşimleri ve yüksek rakımlı tırmanışlarla devam edecek. Böylece yarış, Ordu'nun doğal güzelliklerini sporun evrensel diliyle uluslararası izleyiciye taşıyan önemli bir tanıtım platformu olacak.

Doğal güzellikleri, yaylaları, sahil şeridi, kültürel zenginlikleri ve güçlü organizasyon altyapısıyla Ordu, son yıllarda gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası etkinliklerle Türkiye'nin yükselen spor destinasyonları arasında yer alıyor. Tour of Ordu 2026 da bu potansiyeli uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturan önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN İNANIR

'Bu sadece bir yarış değil, Ordu'nun dünyaya açılan fotoğrafıdır'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, 15-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Tour of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın, Ordu'nun spor ve turizm alanındaki gelişimine ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İnanır, organizasyona 11 ülkeden 16 takım ve 112 sporcunun katılacağını belirterek, 'Bu organizasyon sadece bir bisiklet yarışı değil; Ordu'nun eşsiz doğasının, denizinin, yaylalarının ve turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılması açısından da önemli bir fırsattır. Aynı zamanda yarış, Ordu'nun dünyaya açılan fotoğrafıdır.' dedi.

Bisikletin sağlık, çevre, turizm ve şehir tanıtımı açısından güçlü bir araç olduğunu vurgulayan İnanır, yarışmaya katılacak tüm sporculara başarılar dileyerek, 'Pedallarınız güçlü, yolunuz açık olsun. Ordu'muza hoş geldiniz.' ifadelerini kullandı.

İnanır, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Bisiklet Federasyonuna, Ordu Valiliğine, Ordu Büyükşehir Belediyesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ordu halkını da yarışın heyecanına ortak olmaya davet eden İnanır, Tour of Ordu 2026'nın kent için hayırlı olmasını diledi.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ MEHMET SEDAT FIRAT

'Tour of Ordu, Ordu'nun spor ve turizm potansiyeline katkı sağlayacak'

Tour of Ordu 2026'nın Ordu'da gerçekleştirilmesinin kentin tanıtımı, turizmi ve bisiklet sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Fırat, Türkiye'nin farklı illerinde ulusal ve uluslararası birçok organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, Tour of Ordu'nun Ordu'da düzenlenmesinin kent açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bu yıl organizasyona 11 farklı ülkeden 16 takımın katıldığını belirten Fırat, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet takımlarının Ordu'da ağırlanmasının kentin uluslararası alandaki tanınırlığına katkı sağlayacağını vurguladı.

Fırat, gelecek yıl Sinop'u da içine alan, 2.1 kategorisinde ve dört etap üzerinden gerçekleştirilecek bir yarışın hazırlığı içinde olduklarını belirterek, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilerek üst kategoriye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Fırat, organizasyonun gerçekleşmesinde destek veren Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyon ve hakem heyeti ile kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

KARADENİZ'DEN DÜNYAYA

Tour of Ordu 2026, iki gün boyunca Ordu'nun sahillerini, dağlarını ve yaylalarını uluslararası bisiklet dünyasının gündemine taşıyacak.

16 takım, 11 ülke ve 112 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun; Ordu'nun spor turizmine, uluslararası tanıtımına ve şehir marka değerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yarışların televizyon yayınları, dijital medya platformları ve uluslararası spor haber ağları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Yarış görüntüleriyle birlikte Ordu'nun sahilleri, yaylaları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası izleyicilere aktarılması amaçlanıyor.

'Kıyıdan Zirveye, Karadeniz Klasiği' sloganıyla gerçekleştirilecek Tour of Ordu, sporun evrensel diliyle Ordu'nun doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtacak.

SPONSOR VE PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR

Tour of Ordu 2026'nın hayata geçirilmesine katkı sağlayan Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, UCI, SPOR TOTO, SHIMANO, kamu kurumları, sponsorlar, organizasyon ekibi, gönüllüler ve tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşların desteğinin, Tour of Ordu'nun uluslararası standartlarda hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.