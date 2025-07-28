Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesindeki İnceğiz ile Yenidere mahallelerini bağlayan 12 kilometrelik yolun sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü ulaşım yatırımları kapsamında Kale ilçesinde bulunan İnceğiz ile Yenidere mahalleleri arasındaki bağlantı yolunu tamamladı. Uzun yıllardır beklenen ve önemli bir turizm noktası olan İnceğiz Kanyonu güzergâhındaki yol, yapılan 1. kat sathi kaplama çalışmalarıyla daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

İNCEĞİZ KANYONU YOLUNA BÜYÜKŞEHİR DOKUNUŞU

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi tamamlanan İnceğiz ile Yenidere mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik yol, yapılan sathi kaplama çalışmalarıyla yıllar sonra konforlu ve güvenli bir hale getirildi. Vatandaşların uzun süredir beklediği yolun tamamlanması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Genişliği ortalama 7,5 metre olan yeni yol, çiftçilerin ürünlerini daha rahat taşımasına olanak sağlarken turizm açısından önemli bir güzergâhı da modern hale getirdi.

İnceğiz Kanyonu’na ulaşımı da sağlayan bu yol, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir bağlantı köprüsü niteliği taşıyor. Yenidere Mahallesi’nde üretim yapan çiftçiler, ürünlerini İnceğiz’deki işleme tesislerine ulaştırırken artık daha kısa sürede ve daha az maliyetle hareket edebilecek. Eski haliyle ulaşım süresi yaklaşık 40 dakikayı bulan güzergâh, yeni yol sayesinde ciddi oranda kısaldı.

“BU YOL SAYESİNDE VATANDAŞ VARMAK İSTEDİĞİ YERE KIRK DAKİKA ÖNCE VARABİLECEK”

Yol ile ilgili açıklamalarda bulunan Yenidere Mahalle Muhtarı Ahmet Vire, yapılan yeni yol sayesinde vatandaşların ulaşım sürelerinin kısaldığının altını çizdi. Muhtar Vire, “Bu yol dar ve kum olduğu için kimse kullanmıyordu. Bu yol sayesinde vatandaş varmak istediği yere yarım saat, kırk dakika önce varabilecek. Allah Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanımızdan razı olsun” ifadelerini kullandı. Yenidere sakinlerinden Mustafa İlçi, yol yapılmadan önceki dönemde yaşadıkları zorlukları belirterek yeni yapılan yol sayesinde ulaşımda konfora kavuştuklarının altını çizdi. İlçi, “Biz o yolu kullandığımız zaman lastiğimiz kesiliyordu. Yenidere’de bulunan zeytinyağı fabrikasına zeytin götürmek için yolu uzatmak zorunda kalıyorduk” dedi.