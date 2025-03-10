Konya Karatay’da eğitim gören lise öğrencileri, üniversite hayatını yerinde deneyimlemek için KTO Karatay Üniversitesi’ni ziyaret etti. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen programda 12. sınıf öğrencileri hem akademik hem de sosyal anlamda üniversiteli olmanın ayrıcalıklarını keşfetti.KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi’nin derslerine katılan lise öğrencileri; hukuk, fizyoterapi, iktisat gibi farklı bölümler hakkında detaylı bilgi aldı. Üniversitenin akademik kadrosuyla da konuşma fırsatı bulan öğrenciler, merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Aynı zamanda, üniversite eğitiminin nasıl işlediğini, ders içeriklerini ve bölümlerin kariyer olanaklarını öğrendi.

ÖĞRENCİLER KAMPÜS TURU YAPTI

Program kapsamında öğrenciler, üniversiteli olmanın sadece akademik değil, sosyal hayata dair yönlerini de deneyimledi. Kampüs turu yapan lise öğrencileri, üniversitenin sosyal imkanları, spor faaliyetleri ve öğrenci toplulukları hakkında bilgi sahibi oldu.

HEDEFLERİNİN ŞEKİLLENMESİNE KATKI SUNUYORUZ

Karatay Kent Konseyi Başkanı Ahmet Babuççu, “Amfideki Liseli” programı kapsamında lise öğrencilerinin üniversite yolculuğuna dair ilk adımı atmalarına ve hedeflerini şekillendirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı. Babuççu, gençlerin akademik gelişimlerini desteklemek için çeşitli programlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Karatay Gençlik Meclisi’ne teşekkür eden öğrenciler ise, bu deneyimin kendileri için oldukça faydalı ve keyifli geçtiğini ifade etti.