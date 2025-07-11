Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dün akşam yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonuna imza attı. Ardıçlı TOKİ’de kanalizasyon hattında mahsur kalan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz operasyonu sonrası mahsur kaldığı yerden kurtarılarak yeniden hayata tutundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne bağlı ekipler, kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek için kurtarma operasyonu düzenledi.

Ardıçlı TOKİ 1. Etap mevkiinde kanalizasyon hattındaki köpek seslerini duyan duyarlı vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, geniş yeraltı kanalizasyon hattında yavru bir köpeğin mahsur kaldığını tespit etti.

İtfaiye ekipleri bunun üzerine yavru köpeği kurtarmak için titiz bir kurtarma operasyonu başlattı. Kanalizasyon hattındaki boşluklarda “Searchcam” ve “yılan kamera” gibi görüntüleme cihazlarıyla detaylı inceleme yapan ekipler, köpeğin mahsur kaldığı yerden kurtararak yeniden hayata tutunmasını sağladı.

Operasyonun her anında büyük dikkat ve özen gösteren ekipler, talihsiz köpeği daha sonra olay yerinde hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi'nin tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan’a ekiplerine teslim etti. Canbulan’da tedavisi yapılarak yaraları sarılan yavru köpek daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.