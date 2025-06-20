Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü Halk Oyunları Ligi'nin final müsabakalarında kazanan okullar belli oldu.KONYA (İGFA) - Konya'da 20 ilçeden 550 öğrencinin yarıştığı Halk Oyunları Ligi’nde finale kalan 8 okul Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen müsabakalarda birinci olabilmek için bütün hünerlerini sergiledi.

Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı finallerde; Sancak Ortaokulu birinci, Mustafa Bülbül Ortaokulu ikinci, Cumhuriyet Ahmet Haşhaş Ortaokulu üçüncü, Ilgın Ali Gümüş Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Törene katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Final müsabakasıyla taçlanan bu güzel sürecin kazananı sadece ödül alan takımlar değil; kültürümüze sahip çıkan, onu öğrenen, yaşatan ve yaşatılmasına vesile olan tüm gençlerimiz olacaktır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve madalyaları protokol tarafından verildi.