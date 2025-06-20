Bursa'da İnegöllü karikatür sanatçısı Yalçın Eroğlu’nun uzun yıllar boyunca büyük emeklerle hazırladığı, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler alan 46 karikatürü, İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen sergide görücüye çıktı. Sergi, 6 Temmuz'a kadar açık kalacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, İnegöllü karikatür sanatçısı Yalçın Eroğlu’nun uzun yıllar boyunca büyük emeklerle hazırladığı karikatürlerinin yer aldığı sergiyi ilçe halkıyla buluşturdu.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli ödüller kazanmış toplamda 46 karikatürün yer aldığı sergi törenle açıldı.

6 Temmuz Pazar gününe kadar Kent Müzesinde ziyaret edilebilecek. İlk sergisini 2011 yılında Bursa’da açan Yalçın Eroğlu’nun ikinci kişisel sergisi olan bu sergide farklı temalar ve yaklaşımlarla hazırlanan karikatürler ziyaret edenlere hem keyifli hem de düşündürücü anlar yaşatıyor. İnegöl’ün kültürel ve sanatsal hayatına renk katan sergi, aynı zamanda İnegöl Kent Müzesinin de 178’inci sergisi olma özelliğini taşıyor.

YILLARIN BİRİKİMİ OLAN KOLEKSİYONLAR

Açılışta konuşan Yalçın Eroğlu, tarihi binada çizimlerimi sergileme onuruna eriştiği için mutluluğunu dile getirirken, "İçeride toplamda 46 adet karikatür mevcut. Bunlar yılların birikimi olan koleksiyonlar. Özenle seçildi. Halen güncelliğini koruyan karikatürler. Bir nebze olsun gülümseten, kimi tefekkür ettirecek karikatürler var. Karikatürlerimizde eleştirel bakış açısı vardır. İçlerinden bazıları da ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak çeşitli dereceler almıştır. Bana burada karikatürlerimi sergilemek imkanı sağlayan İnegöl Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergi açılışına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de, “Bugün çok güzel bir sergi için buradayız. Yalçın bey hem ulusal hem uluslararası yarışmalarda çizimleriyle başarılar elde etmiş bizim de bir büyüğümüz. Kendisinin İnegöllü olması, İnegöllü bir sanatçının burada sergisini açması bizleri de gururlandırıyor. Karikatür sanatı pek çok sanattan daha öte, daha minimal gözükse de etkisi çok daha büyüktür. Mesajlar veriri, güldürürken düşündüren çok güzel bir sanat. Sergimizin sanatçımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızı da sergiyi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergi ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.