Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4–7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek GastroFest için tüm vatandaşları davet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Konya GastroFest” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Millet Bahçesi Kırkikindi Restoran’da gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Altay, Konya’nın Selçuklu dârülmülkü bir şehir olduğunu vurgulayarak, bu köklü mazinin, yalnızca taşlara, sokaklara, eserlere ve mimariye değil; aynı zamanda sofralara da yansıdığını söyledi.

“KONYA MUTFAĞI AYNI ZAMANDA MEVLEVÎ KÜLTÜRÜNÜN İNCELİĞİNİ VE RUHUNU İÇİNDE BARINDIRIR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Mutfağı’nın binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan bir kültür olduğunu vurgulayarak, “Çatalhöyük’ten Selçuklu saraylarına, Mevlevî dergâhlarından Osmanlı mutfağına uzanan bu zenginlik, Konya’yı gastronomi başkenti yapıyor. Mevlânâ’nın aşçısı Ateşbaz-ı Veli’nin Konya’da yatıyor olması, bu kültüre verilen değerin en büyük göstergesidir” dedi.

“BU YIL 3’ÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEYECEĞİMİZ GASTROFEST, ŞEHRİMİZİN MARKA ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR”

85 tescilli ürünüyle, hem bedenleri hem ruhları doyuran yemekleriyle, mutfak adap ve gelenekleriyle Konya Mutfağı’nın hem geçmişin mirası hem de geleceğin ilham kaynağı olduğunu aktaran Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Şehrimizin sahip olduğu bu eşsiz mutfak kültürünü yalnızca korumakla kalmıyor; GastroFest ile yeniden canlandırmak, yaşatmak ve geleceğe taşımak istiyoruz. Bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceğimiz GastroFest, şehrimizin marka etkinliklerinden biri olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada 500 bini aşkın insanın katıldığı gastronomi festivalimiz, Konya Mutfağı’nın nasıl bir cazibe merkezi olduğunu açıkça göstermektedir. Bu yıl da yine yüzbinlerce ziyaretçi ile dolu dolu bir festival yapacağımıza yürekten inanıyorum. 4 Eylül Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Kalehan Ecdat Bahçesi’nde kapılarını açacak GastroFest ile binlerce yıllık ocaklarda pişen lezzetlerimizle birlikte, köklü bir medeniyetin sofrasını, kültürünü ve ruhunu tanıtmaya da vesile olacağız.”

“KONYA’MIZIN RUHUNU HİSSETMENİN EN GÜZEL YOLU OLACAKTIR”

Başkan Altay, söyleşilerden konserlere, atölyelerden yarışmalara kadar dopdolu bir programla Konya’yı gastronomi alanında uluslararası noktaya taşıma gayretini sürdüreceklerini vurgulayarak, “Ayrıca 100 esnafımızın kuracağı stantlarla ve çok sayıda ünlü şefin katılımıyla festivalimiz daha da renklenecektir. Şehrimizin tarih kokan sokaklarında yükselen bu festival, bir yandan coşkulu bir gastronomi şölenine sahne olurken, bir yandan da Konya’mızın ruhunu hissetmenin en güzel yolu olacaktır.” dedi.

KONYA’NIN BİR GÜZELLİĞİ DE BİR KEZ GELDİNİZ Mİ GELMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ”

Gastrofest, Bilim Festivali, Kitap Günleri, Tarihi Bedesten Günleri gibi etkinliklerle amacın Selçuklu darülmülkü olan Konya’yı eskisi gibi bölgenin başkenti yapmak olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle özellikle bölgeden, civar illerden insanların Konya’ya gelmesine vesile olmak ve özellikle esnafımızın bu konuda gelir elde etmesini sağlamak istiyoruz. Özellikle yapılan etkinliklerde gözlemliyoruz ki; geçtiğimiz günlerde yaptığımız Bilim Festivali de bunun bir tescili oldu; Ankara’dan, Eskişehir’den, Aksaray’dan, Karaman’dan, Niğde’den ve Nevşehir’den çokça ziyaretçimiz bu etkinlikler kapsamında Konya’mızı ziyaret ediyor. Konya’nın bir güzelliği de bir kez geldiniz mi gelmeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla GastroFest de bu kapsamda bölgemizdeki insanlar için önemli bir etkinlik olacak. İnşallah yapmış olduğumuz etkinlikler Konya’ya gelen turist sayısına da ciddi bir katkı sağlayacak.” diye konuştu.